Rashford decide, Manchester United supera Benfica fora de casa e mantém 100% na UCL

O Estádio da Luz foi o palco do primeiro jogo entre Benfica e Manchester United pela Uefa Champions League 2017/18, na tarde desta quarta-feira (18), em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da competição. Os visitantes conseguiram ter dominío sobre o número de chances de criadas e saíram com a vitória por 1 a 0, com gol de Marcus Rashford, que ainda contou com ajuda do goleiro Mile Svilar.

Invicto e com 100% de aproveitamento, os Red Devils continuam liderando o Grupo A, agora com nove pontos conquistados, três a mais que o segundo colocado Basel. Já os Encarnados continuam sem pontuar na chave, terminando o 'primeiro turno' em quarto, contabilizando três derrotas nos três jogos que fez.

As equipes agora voltam suas atenções aos torneios nacionais e voltam a se enfrentar pelo certame continental daqui duas semanas, quando jogam no Old Trafford, em Manchester, no próximo dia 31.

United domina ações ofensivas no primeiro tempo, mas não abre o placar

Embora os dois times tenham suas diferenças táticas, eles conseguiram trocar, no começo, a posse da bola em diversos momentos. O United conseguiu chegar primeiro, logo aos quatro minutos, com um bom lançamento para Lukaku, mas Slavic saiu do gol para tirar de peixinho o perigo. Já aos 14 minutos, o Benfica chegou com perigo em uma jogada trabalhada até que o esférico chegasse para Salvio, que arrematou próximo da trave do goleiro adversário.

Dois minutos depois, veio a resposta. Lukaku subiu mais alto em cruzamento de Rashford e mandou de cabeça no travessão, mas a arbitragem já havia pegado falta do belga. Com 31 minutos, de novo o jogador revelado pelo United apareceu tentando algo, dessa vez aproveitando cruzamento de Blind, mas o inglês não acertou o alvo e acabou colocando a bola por cima das traves de Svilar.

Com 33, Rashford quase chegou para abrir o placar em boa bola de Blind, mas a zaga conseguiu afastar o perigo antes que a redonda parasse nos pés do inglês. Dois minutos mais tarde, Matic recebe bola, avança, invade a área e chuta, mas o arqueiro é obrigado a fazer defesa. A pressão do United continuou e, no minuto seguinte, Mata arrematou bola sobrada, mas acabou sendo desviada em escanteio. Aos 41, para encerrar primeira etapa, Mkhitaryan foi o último homem no contra-ataque e bateu, mas forte e longe do gol.

Rashford engana goleiro, abre o placar e dá a vitória ao United

A dominação do Manchester United continuou no segundo tempo, e logo no primeiro minuto, Herrera recebeu bola de Rashford e bateu colocado, mas passou à direita do gol. Aos 5, Rashford novamente arrisca chute, mas goleiro fez a defesa, bem posicionado. A partir daí, alguns chutes de fora da área foram feitos pelos visitantes, na tentativa de quebrar de uma maneira diferente as linhas adversárias.

Matic, aos 12, arriscou de fora, mas bola passou rente ao travessão. Aos 14 e 15, Rashford tentou cruzamento vindo do escanteio fechado, buscando um gol olímpico, mas, na primeira, Svilar afastou e, na segunda, espalmou para longe. Aos 18, o inglês teve uma cobrança de falta na lateral esquerda e decidiu testar o arqueiro. Mandou direto, encobrindo-o, e viu Svilar fazer a defesa, mas acabou entrando com bola e tudo no ato de tentar encaixar e salvar o tento.

Desde então, o Benfica proferiu mudanças para conseguir deixar a equipe mais ofensiva, tentando ir atrás do resultado. Contudo, a única chance que os benfiquistas tiveram de empatar foi aos 38 da etapa final Ruben Dias apareceu livre para cabecear em cruzamento na área, mas acabou errando a meta, mandando para fora as chances de igualdade no Estádio da Luz. O brasileiro Luisão ainda foi expulso ao fazer falta em McTominay no fim do jogo.