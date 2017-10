Ídolo do Liverpool, Gerrard exalta jovem Woodburn: "Atitude e mentalidade nota dez"

Foto: Getty Images/Andrew Powell

O atual técnico do time sub-19 do Liverpool, Steven Gerrard, ficou impressionado com a atitude profissional de Ben Woodburn em relação ao futebol de base, apesar da falta de aparições no time principal do Liverpool. Woodburn surgiu na temporada passada depois de se tornar o mais jovem a marcar pelos Reds em um empate diante do Leeds United, pela Copa da Liga Inglesa. O atacante de 18 anos teve nove aparições para os Reds, o que lhe garantiu uma indicação para a seleção galesa.

Contudo, Woodburn conseguiu apenas 45 minutos em campo pelo time principal durante a atual temporada, aparecendo de forma mais regular em jogos pelas equipes sub-19 e sub-23 do Liverpool, enquanto continua treinando com o time principal de Jürgen Klopp. Woodburn capitaneia a equipe sub-19 dos Reds durante a campanha da Uefa Youth League, e Steven Gerrard acredita que o jovem está sendo um exemplo perfeito a ser seguido com sua atitude positiva.

"Eu acho que Ben precisa jogar no momento. Então, se Jürgen [Klopp] não precisar dele na equipe principal, é uma excelente oportunidade para vir e jogar com os amigos com quem ele dividiu espaço na base, ser o capitão e líder neste time e ser o exemplo", disse o ex-capitão do Liverpool.

Gerrard destaca que Woodburn tem sido um espelho para os companheiros da base. "Estou satisfeito com Ben porque sua atitude e mentalidade quando ele vem para treinar na academia é nota dez. Isso dá a todos um impulso. Seus companheiros estão tão felizes em tê-lo, ele está sorrindo e brincando com eles, por isso é uma ótima mistura. Todos sabemos que Ben vai jogar diferentes tipos de futebol este ano, ele sabe disso e está feliz com isso", comentou Gerrard.

Mesmo tendo descido para a base na temporada 2017/18, Woodburn tem se mostrado cada vez melhor e Gerrard destaca o quanto ele tem sido importante para o Liverpool. "O desafio é quando ele se aproxima desse nível, pode tratar como um jogo de time principal e até agora ele tem sido excelente. Eu acho que o motivo pelo qual estamos recebendo performances positivas é porque todo mundo está pulando com ele", completou.