Manchester City enfrenta Burnley por manutenção de liderança da Premier League

Neste sábado (21), Manchester City e Burnley se enfrentam pela nona rodada da Premier League 2016/17, em jogo que será realizado no Etihad Stadium em Manchester. A partida começará às 12h (horário brasileiro de verão).

Os Citizens estão vindo de uma grande vitória sobre o Stoke City pelo incrível placar de 7 a 2, com destaques para o meia belga Kevin De Bruyne, que fez duas assistências, e para o atacante brasileiro Gabriel Jesus, que marcou dois gols. Já o Burnley vêm de um empate no final da partida contra o West Ham pelo placar de 1 a 1.

Os comandados de Pep Guardiola estão com uma campanha impecável até aqui, com sete vitórias e um empate em oito jogos, somando 22 pontos no total. A equipe é líder isolada da Premier League. Já o Burnley faz também uma boa campanha e soma 13 pontos na competição, estando na sétima colocação.

Guardiola espera contar com atacante Aguero contra os Clarets

O Manchester City quer manter a sua ótima fase na partida contra o surpreendente Burnley no Etihad Stadium. Logo após vencer um duro duelo de líderes contra o Napoli pela Liga dos Campeões, o City busca se afastar ainda mais do seu rival Manchester United, que encara o Huddersfield Town fora de casa nesta rodada.

Para o jogo contra os comandados de Sean Dyche, o capitão Vincent Kompany permanece de fora após sofrer uma lesão atuando pela Seleção da Bélgica. Enquanto isso, o atacante argentino Sergio Aguero pode voltar à equipe titular após se envolver em um acidente de carro na volta de um show que assistiu na Holanda.

O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, afirmou que tem muito respeito pela campanha que o Burnley faz nesta temporada e relembrou o fato de que o elenco que disputou a última Premier League é praticamente o mesmo que está disputando a competição desta edição.

"Nós temos muito respeito pelo o que o Burnley fez no campeonato até agora. Com os mesmos jogadores e com o mesmo técnico, eles tiveram problemas em vencer principalmente fora de casa na última temporada", afirmou o treinador dos Citizens.

Guardiola ainda disse que a equipe deve ser rápida e dinâmica para conseguir vencer o seu rival deste sábado e evocou aos pontos conquistados pelo Burnley quando estavam jogando fora de casa nesta edição da Premier League.

"Eles conseguiram pontuar jogando contra o Liverpool no Anfield, contra o Tottenham no Wembley e venceram o Everton no Goodison Park. Eles jogaram todos esses jogos muito bem. Nós devemos ser rápidos e dinâmicos caso desejamos vencer esse jogo", concluiu.

Com bom começo, Burnley busca tirar pontos de mais um favorito ao título

O início de Premier League do Burnley supreende a todos os amantes do futebol, e principalmente da Premier League. Com campanhas de descenso e de lutas contra o rebaixamento nas últimas temporadas, a equipe do técnico Sean Dyche consegue finalmente fazer uma temporada regular e está lutando na parte de cima da tabela.

Os Clarets não contarão com o meia Dean Marney e com os atacantes Jonathan Walters e Nahki Wells, que estão contundidos e não têm condições de jogo. No entanto, contarão com a boa fase do atacante Chris Wood, que foi artilheiro da última edição da Championship com 26 gols e está em uma ótima fase desde que foi contratado, na última janela de transferências.

O técnico do Burnley, Sean Dyche, afirmou que o time do Manchester City é um dos que mais possui talentos individuais em toda a Europa, e que os bons frutos deste trabalho estão no fato de que o treinador da equipe tem bastante espaço para trabalhar o seu estilo de jogo.

"Eu acho que todos sabemos que a equipe do Manchester City é um dos times que possuem os maiores talentos individuais de toda a Europa. A cada jogo o time se entrosa cada vez mais e o fato de que o técnico tem bastante espaço para trabalhar, ajuda para que a equipe tenha um trabalho a longo prazo", concluiu o treinador do Burnley.