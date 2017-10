City quebra sequência do Burnley e Agüero se torna maior artilheiro da história do clube

O dia 21 de outubro de 2017 ficará para sempre na memória de Sergio Agüero. O camisa 10 argentino, que chegou ao clube em 2011, se igualou ao inglês Eric Brook como maior artilheiro da história dos citizens, com 177 gols. De pênalti, ele abiu o caminho para a vitória por 3 a 0 sobre o Burnley, que estava há seis jogos sem perder na Premier League. Nicolás Otamendi e Leroy Sané marcaram os outros gols do triunfo. O jogo, válido pela nona rodada da liga, ocorreu no Etihad Stadium.

O triunfo mantém o City na posição mais alta do campeonato. São 25 pontos contra 20 do vice-líder Manchester United, que perdeu para o Huddersfield Town, por 2 a 1, fora de casa. Já o Burnley, com 13 pontos, cai para a nona colocação.

Agora, o Manchester City muda a chave e se prepara para enfrenta o Wolverhampton, pela Copa da Liga. As equipes se enfrentam na terça-feira (24), às 17h, no Etihad Stadium. Já pela Premier League, os comandados de Pep Guardiola visitam o West Bromwich no próximo sábado (28), às 12h. O Burnley, por sua vez, voltará a campo na segunda-feira (30) que vem, às 18h, em casa, para encarar o Newcastle.

City em vantagem com gol histórico

Agüero converte pênalti e se o maior artilheiro da vida do City (Foto: Alex Livesey/Getty Images)

Diferente dos últimos jogos, o Manchester City não imprimiu tanta velocidade no início contra o Burnley. Pep Guardiola realizou duas alterações na equipe: deixou Sterling e Gabriel Jesus no banco e promoveu Bernardo Silva e Agüero à titularidade. Os donos da casa erravam muitos passes, dificultando a infiltração à defesa rival.

O Burnley, que se postava num 4-4-1-1 em linha bem compacto, perdeu sua principal arma ofensiva. Aos 20 minutos, o atacante Wood se lesionou, deixando o confronto para a entrada de Barnes. O City melhorou seu rendimento após a metade da primeira etapa. Aos 22 minutos, Sané tabelou com David Silva, rolou para Bernardo Silva, que finalizou e obrigou boa defesa de Pope.

O gol, então, não demoraria a sair. Grande passe em diagonal de David Silva para De Bruyne, que finalizou, o goleiro defendeu; na sequência do lance, o arqueiro cometeu pênalti em cima de Bernardo Silva. Agüero converteu a penalidade e se igualou a Eric Brook como maior artilheiro da história do clube, com 177 gols.

Embora a qualidade de jogo do City tenha aumentado, os erros de passes seguiam presentes no time, sobretudo na defesa. Aos 41 minutos, De Bruyne falhou na saída de bola, e Cork quase empatou o jogo – seu chute, desviado no meio do caminho, ganhou altura e saiu à direita da meta citizen.

A resposta do City veio rápida. De Bruyne tocou no ponto-futuro, Agüero se desvencilhou da marcação e arrematou firme, mas Pope defendeu com os pés. Nos acréscimos, o goleiro do Burnley salvou outra porretada de Agüero, impedindo o camisa 10 de comemorar mais uma vez.

Superioridade e mais três pontos

Após cabeçada fatal, Otamendi sai para comemorar o segundo gol do City (Foto: Shaun Botterill/Getty Images)

O Burnley voltou animado para o segundo tempo. Os comandados de Sean Dyche adiantavam suas linhas e apertavam a saída de bola dos citizens, mas encontrava dificuldades para construir chances de perigo. Já o City tinha em David Silva seu ponto de desafogo. O camisa 21 espanhol controlava o jogo no meio-campo. Ele tentou um chute de fora da área, mas saiu à direita do gol, sem muito perigo.

O City retomou as rédeas da partida à metade da etapa final. Controlava a posse de bola e, quando a perdia, exercia pressão com muitos jogadores sobre o portador da redonda. E a tônica do duelo seguiu assim até o minuto 73, quando a equipe de Pep Guardiola fez 2 a 0. Sané cobrou escanteio, Otamendi subiu mais que todo mundo e cabeceou para o fundo das redes.

Dois minutos depois, veio o terceiro. Com um passe milimétrico, De Bruyne encontrou Sané às costas de Brady, o alemão dominou e bateu no canto baixo do goleiro. Golaço, muito em função da assistência do meia belga – seis passes para gol em nove jogos nesta Premier League.

Com o jogo resolvido, Guardiola colocou Gabriel Jesus no lugar de Agüero. E o brasileiro quase deixou sua marca, mas parou no goleiro Pope. Nos acréscimos, Sané desperdiçou a chance de fazer o quarto. Porém, o gol perdido pelo meia alemão não fez falta, e o City venceu mais uma em seus domínios.