Huddersfield se aproveita de falhas defensivas e tira invencibilidade do United na PL

Neste sábado (21), o Huddersfield recebeu o Manchester United no John Smith's Stadium e venceu por 2 a 1. A partida foi válida pela nona rodada da Premier League, e os gols dos mandantes foram de Mooy e Depoitre, enquanto Rashford marcou para os visitantes.

Com o bom resultado, os Terriers pulam para a décima colocação da tabela, com 12 pontos conquistados. Já os Red Devils permanecem na segunda colocação, com 20 pontos, mas veem o rival City abrir boa vantagem na liderança da competição.

Nos minutos iniciais, o United se mostrou superior, criando mais chances com Lukaku e Herrera. Entrentanto, quem realmente marcou foi o Huddersfield, em duas falhas defensivas dos adversários: aos 27, Juan Mata perdeu a posse no meio de campo, gerando contra-ataque para Mooy, que se aproveitou de rebote do goleiro para abrir o placar. Aos 32, Lindelöf não conseguiu cortar com a cabeça um lançamento, deixando Depoitre livre para aumentar o marcador.

Precisando atacar mais, os Red Devils foram superiores na segunda etapa, mas só levaram real perigo em quatro oportunidades. Em uma delas, aos 32, Rashford recebeu cruzamento pela direita e cabeceou para o fundo das redes, diminuindo a diferença. No último minuto, Smalling teve a chance de empatar, mas Jorgensen se jogou na bola e evitou o gol.

Agora, o Huddersfield só voltará a campo no próximo sábado (28), às 12h, quando enfrentará o Liverpool pela Premier League. O United, por sua vez, enfrentará o Swansea na terça-feira (24), às 16h45, pela Copa da Liga Inglesa, mas, no próximo sábado (28), às 9h30, os Red Devils recebem o Tottenham pela PL, buscando retornar aos trilhos.