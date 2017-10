Mourinho reconhece mau jogo do United em derrota para Huddersfield: "Melhor time venceu"

Foto: Getty Images/Chris Brunskill

Após a primeira derrota do Manchester United na Premier League, diante do Huddersfield Town, por 2 a 1, José Mourinho buscou ser "o mais honesto e pragmático" possível e cravou: "a melhor equipe venceu."

Decepcionado, Mourinho não poupou meias palavras para definir a derrota dos Red Devils. "Nós merecemos o castigo da derrota. Estou decepcionado, a realidade é que eles foram mais fortes que nós. Não é justo apontar o dedo. Uma má equipe merece ser punida", definiu o português.

O técnico do Manchester United mostrou sua surpresa com a energia dada pelo Huddersfield em campo. "O desempenho das equipes me surpreendeu. Eu não esperava isso. A equipe [Huddersfield] começou com emoção e desejo, e eles ganharam", destacou Mourinho.

Mesmo com a derrota, Mourinho prefere botar os pés no chão e não esquentar sua cabeça, embora tenha deixado seu desagrado com o resultado prevalecer na sua fala. "Prefiro estar em paz com o futebol e ficar em paz com o futebol significa a melhor equipe ganhar. Não me lembro de um amistoso que a nossa atitude foi tão pobre. Não conseguimos empatar, mas honestamente, nós merecemos o castigo da derrota", declarou o comandante dos Red Devils.

Mourinho encerrou sua fala ressaltando a postura do Manchester United como preponderante para a derrota contra o Huddersfield. "Se eu fosse o torcedor ficaria desapontado. Você pode perder, porque o adversário tem mais qualidade mas não por falta de atitude", completou.