Boufal sai do banco, marca golaço e Southampton vence West Brom

Foi sofrido, mas a vitória veio, e em grande estilo. Neste sábado (21), o Southampton recebeu e venceu o West Bromwich pela 9ª rodada da Premier League 2017/18. Em jogo completamente dominado pelos Saints, o marroquino Boufal saiu do banco, fez um lindo gol e garantiu a vitória por 1 a 0.

Com este resultado, o Southampton saiu um pouco da parte de baixo da tabela, alcançando os 12 pontos e a 10ª colocação. O West Brom caiu para a 13ª colocação, com 10 pontos. Na próxima rodada, os Saints vão até o Falmer Stadium encarar o Brighton no domingo (29), às 11h30 (de Brasília). O West Brom, por outro lado, tem um jogo para lá de complicado, quando recebe, no sábado (28), às 12h (de Brasília), o líder Manchester City.

A partida começou com um Southampton muito mais incisivo, tanto que as melhores chances foram dos donos da casa. A primeira veio com Bertrand, quando o lateral-esquerdo cobrou falta, Evans desviou de cabeça e a bola foi na trave de Foster. Depois foi a vez de, após grande tabela, Tadic finalizar para boa defesa de Foster.

O West Brom tinha uma proposta de jogo bem diferente. Os Baggies jogavam em busca do contra-ataque, com duas linhas muito bem postadas no campo de defesa. O grande problema é que Rondon, o centroavante do time, jogava completamente sozinho contra uma dupla de zaga bem sólida dos donos da casa. Mesmo com o Southampton tentando bastante, a partida ficou no empate sem gols na primeira etapa.

O segundo tempo começou e o desenho do jogo não mudou. O Southampton seguia dominando a partida, e o West Brom, que ainda conseguiu criar algumas chances na primeira etapa, foi completamente inexistente no ataque. A primeira chance veio com Tadic, que recebeu excelente lançamento de Redmond dentro da área, tocou na saída de Foster, mas o arqueiro saiu bem para abafar.

Se o coletivo não deu certo, o individual foi decisivo. Já na parte final de jogo, um marroquinho entrou na partida para brilhar. Aos 40', Boufal ficou com a bola no campo de defesa, avançou pelo meio, deixou um, dois, três para trás, chegou na entrada da área, tinha a opção do passe, mas finalizou no cantinho, sem chance para Foster: 1 a 0 Southampton. Vitória garantida com estilo. Um verdadeiro golaço.