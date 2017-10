Querendo se aproximar dos líderes, Arsenal encara o Everton fora de casa

Buscando melhorar o desempenho fora de casa e encostar no pelotão de frente, o Arsenal viaja até Liverpool neste domingo (22), para encarar o Everton no Goodison Park. O jogo acontece as 10h30 (Brasília) e é válido pela nona rodada da Premier League.

Os Toffees estão em situação incômoda no campeonato, ocupando apenas a 16ª colocação, com oito pontos. Esta é a mesma pontuação do Stoke City, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. Já os Gunners se encontram na sétima posição, com 13 pontos somados. Ambos, inclusive, vêm de compromissos europeus no meio de semana, pela Uefa Europa League.

No último confronto entre as duas equipes, o Arsenal levou a melhor, vencendo o Everton por 3-1. Naquele jogo, válido pela 38ª rodada da temporada 2016/17, Héctor Bellerín abriu o placar logo no começo e Alexis Sánchez ampliou ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Romelu Lukaku diminuiu, cobrando pênalti, mas Aaron Ramsey, nos acréscimos, sacramentou a vitória, que acabou não sendo suficiente para a classificação dos Gunners à Uefa Champions League.

Everton busca soluções para o fraco início

Com o técnico Ronald Koeman pressionado por conta da má campanha na temporada em detrimento aos grandes investimentos realizados, o clube de Liverpool tenta fazer as pazes com a vitória, que não vem há quatro jogos, somando todas as competições.

Para o jogo deste domingo, o treinador holandês não pode contar com o zagueiro Ramiro Funes Mori e o winger Yannick Bolasie, ambos com lesões no joelho, o lateral-direito Séamus Coleman, que se recupera de uma fratura na perna, e o meia Ross Barkley, com uma lesão no tendão. Por outro lado, o também meia James McCarthy está recuperado de um problema no joelho e volta a ficar disponível. O zagueiro Phil Jagielka, o lateral-esquerdo Leighton Baines e o atacante Wayne Rooney, poupados contra o Lyon, retornam ao time.

Na entrevista, Koeman mostrou confiança na qualidade do elenco e ciência das dificuldades que o time vem encontrando. "Eu ainda acredito nos jogadores e nas contratações que fizemos no verão. Talvez algumas pessoas possam ter dúvidas sobre algumas delas no momento, mas o futuro dirá a todos que os reforços que trouxemos foram muito bons", afirmou.

"Nós precisamos ter consciência da situação atual e preparar nossa equipe para o domingo. É claro que temos discussões internas sobre o início difícil, os jogos, o futebol na Europa League. Não devemos estar na posição que ocupamos na tabela e é isso que precisamos mudar. Será difícil trabalhar no campo de treinamento - e isso não é tão fácil com três jogos em uma semana. Não temos muito tempo para treinar. Então vamos focar mais na recuperação e preparação para o próximo jogo", completou o técnico.

Arsenal não quer se distanciar dos líderes

Após a derrota para o Watford na última rodada, o técnico Arsène Wenger quer melhorar o retrospecto do time fora de casa neste campeonato. De 12 pontos disputados, o clube somou apenas um. Além disso, o Arsenal venceu somente um dos últimos quatro jogos no Goodison Park.

Mesmo com a má fase do adversário, Wenger despistou se acha que será um jogo fácil. "Nós também queremos melhorar nossa posição na liga. Após um resultado negativo, queremos responder muito rapidamente. É um bom ou um mau momento para jogar o Everton? Posso dar-lhe a resposta no final do jogo. Antes do jogo, você nunca sabe o quão difícil será, mas você se prepara para dar o seu melhor e para jogar contra uma equipe que vai jogar bem", disse.

Os desfalques para a partida são o goleiro David Ospina e o atacante Danny Welbeck (ambos com problema na virilha), os zagueiros Shkodran Mustafi (tendão), Calum Chambers (quadril) e o meia Santi Cazorla (tornozelo). Em contrapartida, o zagueiro Laurent Koscielny, o meia Aaron Ramsey e o atacante Alexis Sánchez voltam ao time.