Kane faz dois, Tottenham goleia Liverpool em Wembley e encosta na vice-liderança

Wembley, que tanto amedrontou o Tottenham, está cada vez mais parecendo como a casa dos Spurs. Na manhã deste domingo (22), o time do norte de Londres recebeu o Liverpool e não tomou conhecimento dos adversários, batendo-os por 4 a 1, com dois de Harry Kane, que marcou pela primeira vez no estádio jogando pela Premier League, um de Son e outro de Dele Alli. Salah foi às redes pelos visitantes, em partida válida pela nona rodada da atual temporada do certame.

O resultado deixa o Tottenham em terceiro ainda, mas agora com 20 pontos, mesma pontuação do Manchester United, vice-colocado. O time de Pochettino também mantém os cinco pontos de desvantagem para o Manchester City, líder isolado da competição. O Liverpool, por sua vez, cai para a nona posição por causa do saldo de gols, ficando atrás do Burnley; ambos têm 13 pontos.

Na próxima rodada, os Spurs viajam para enfrentar o Manchester United, no Old Trafford, às 9h30 do próximo sábado (28), enquanto que os Reds recebem, às 12h do mesmo dia, o Huddersfield Town. Ambos os horários pelo de Brasília.

Tottenham tem inicio avassalador e abre vantagem

A partida começou bem equilibrada, mas a primeira jogada de perigo acabou resultado em gol. Kane recebeu bola e correu livre em direção do gol pela direita, já que a marcação ficou pedindo impedimento e demorou para acompanhar o inglês. O camisa 10 dos donos da casa conseguiu driblar Mignolet e, mesmo com a marcação em cima, finalizou de esquerda para abrir o placar em Wembley e marcar o seu primeiro gol jogando no estádio pela Premier League.

Sete minutos depois, Lloris inicia contra-ataque ao mandar para Kane, no meio de campo, e o atacante consegue tirar Lovren da jogada com uma finta de corpo. O inglês avançou com a bola e tocou para Son apenas empurrar para o fundo das redes, ampliando a vantagem dos Spurs em Wembley. Aos 15, Son recebeu bola de Eriksen, avançou com a redonda e bateu com força, sem ângulo, mas o esférico explodiu no travessão.

Aos 23, Salah recebeu boa bola infiltrada, ganhou da marcação na velocidade e conseguiu, num toque de primeira, bater de direita para o gol. A bola passou por Lloris, bateu caprichosamente na trave e entra, sendo o quinto gol da contratação do Liverpool na Premier League desta temporada e diminuindo o placar em Londres. Aos 27, Coutinho lançou Salah na área, mas o egípcio cabeceou fraco para a defesa do arqueiro francês.

No minuto seguinte, Son recebeu bola na área e, na frente da marcação, bateu de bicudo fraco para o gol. Mignolet acabou fazendo a defesa em dois tempos. Desde então, as chances de perigo sumiram, quando os times apresentaram um futebol mais cauteloso, evitando que o adversário chegasse ao seu gol, até que no fim da etapa inicial, Alli aproveitou bola tirada em cobrança de falta e bateu de primeira, fazendo o terceiro no jogo.

Tottenham marca mais um com Kane e fecha marcação para vencer

O segundo tempo começou com o Tottenham em cima e, aos 10 minutos, conseguiu chegar ao quarto gol. Vertonghen recebeu cruzamento da falta, domina e bate com força, mas a marcação, em cima da linha, tira. A bola acaba sobrando pra Harry Kane, que também domina e bate de esquerda, dessa vez estufando as redes e fazendo 4 a 1 para os donos da casa.

O Liverpool continuou tentando chegar e diminuir o placar. Coutinho arriscou um belo chute de esquerda de fora da área, mas Lloris caiu para fazer nova defesa. Quase aoss 35, Salah recebeu bola na área e bateu de primeira, mas novamente o goleiro adversário fez a defesa, agora com o pé. As tentativas do Liverpool não foram concretizadas e a partida encerrou em 4 a 1 mesmo para os anfitriões.