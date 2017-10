Wenger elogia trio ofensivo em vitória sobre Everton: "Espero que joguem juntos mais vezes"

Özil e Lacazette (fundo) fazem parte do trio, que ainda conta com Alexis Sánchez (Foto: Getty Images)

Neste domingo (22), o Arsenal visitou o Everton no Goodison Park e terminou o jogo com uma goleada de 5 a 2. Na primeira vez que Alexandre Lacazette, Mesut Özil e Alexis Sánchez são titulares juntos em uma partida, os Gunners conseguiram sua primeira vitória fora de casa na Premier League 2017/18.

Depois da partida, o aniversariante Arsène Wenger, técnico do Arsenal que completa 68 anos de idade e mais de duas décadas no comando do clube, respondeu se veremos mais o trio de ataque junto mas não tirou crédito de todo o time.

"Espero que eles joguem juntos mais vezes, mas sinto que o time inteiro jogou bem", disse Wenger. "Fomos testados mentalmente quando começamos perdendo por 1 a 0 depois de um bom início de jogo. Não conseguíamos finalizar, o goleiro deles os manteve no jogo e de repente estávamos perdendo."

"Foi um teste mental, mas mantemos o foco e lentamente, a qualidade de nosso movimento e passes deu trabalhos ao Everton. Depois disso, com a força ofensiva que temos, isso fez a diferença", acrescentou o treinador francês.

Arsène também falou sobre as atuações de Sánchez, que 'estava em chamas', e de Özil, que foi 'espetacular'.

"Os dois voltaram de lesão e deram 100% para o jogo. Estavam muito bem fisicamente e rápidos, e se você olhar pras qualidades individuais deles, isso os faz perigosos contra qualquer defensor."

Para o alemão, Wenger ainda teve elogios e comentou os rumores sobre uma possível saída de Mesut para o Manchester United.

"Ele foi excelente. Ágil, rápido, inteligente. Sempre à serviço do time com seus passes de qualidade, e quando ele joga nesse nível, ele é um jogador excepcional.", disse Wenger.

"Vivemos em um meio onde temos que lidar com as notícias, e eu e os jogadores temos sempre uma só resposta, que é o que acontece no campo de futebol. Quando você vê Mesut no campo como ele estava hoje, divertindo com seu próprio jogo, é difícil acreditar nesse tipo de coisas.", finalizou.