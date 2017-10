Klopp responsabiliza todos no Liverpool após goleada sofrida: "Não estávamos bem"

Foto: Richard Heathcote via Getty Images

Jogando fora de casa, o Liverpool foi goleado pelo Tottenham na tarde deste domingo (22). Dele Alli, Son e Kane (duas vezes) marcaram para os Spurs. Salah fez o único gol dos Reds em Wembley.

Após o revés de 4 a 1, o Liverpool chegou a marca de 16 gols sofridos na Premier League. O técnico dos Reds, Jurgen Klopp, falou sobre esse número.

"É de nossa responsabilidade o que viram hoje. Não é uma boa estatística. Hoje vimos dois times com potencial; não digo isso para dizer que estávamos bem, pois isso não aconteceu", destacou o alemão.

O treinador do time visitante falou também sobre a substituição do zagueiro Dejan Lovren ainda na primeira etapa. Klopp promoveu a entrada de Oxlade-Chamberlain no lugar do croata.

"Foi uma decisão tática, mas eu não gosto de queimar os jogadores. Ele (Lovren), na verdade não estava pior que Matip. Tínhamos que mudar algo, equilibrar o time", afirmou Klopp.

Sobre uma melhora defensiva do time, o técnico disse: "A única maneira de corrigir esses erros é treinando forte. No primeiro gol, Kane teve um pouco de sorte, porém precisamos estar preparados para situações como essa".

O Liverpool tem uma semana livre para treinos, já que foi eliminado da Carabao Cup. O próximo jogo dos Reds será em casa contra o Huddersfield no próximo sábado (28) pela décima rodada da Premier League.