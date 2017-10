Mata pede união no United após primeira derrota na Premier League

Mata (centro) foi titular na derrota por 2 a 1 fora de casa (Foto: John Peters/Manchester United/Getty Images)

Na briga pelo título da Premier League, o Manchester United viajou no último sábado (21) para visitar o Huddersfield Town. Porém, a partida não foi das melhores e os Red Devils foram derrotados por 2 a 1, perdendo seu primeiro jogo após nove rodadas do campeonato. O desempenho ruim na partida incomodou até mesmo o técnico José Mourinho, que mesmo com sua equipe mantendo a vice-liderança (agora cinco pontos atrás do Manchester City), declarou publicamente sua insatisfação com o desempenho em campo. E um dos principais jogadores do elenco pediu que o time se una para voltar ao rumo das vitórias.

Em nota publicada em seu blog, Juan Mata falou sobre o revés contra o Huddersfield. O espanhol, titular no duelo em questão, afirmou que o momento da derrota na temporada era inevitável e exclamou a necessidade da união do time para seguir em frente. Ele lembrou também da vitória que o time havia conseguido três dias antes contra o Benfica por 1 a 0 pela Uefa Champions League em Lisboa, e que os desempenhos eram bons desde a última derrota oficial, na Supercopa Europeia (2 a 1 para o Real Madrid em 8 de agosto).

“Nós sabemos que esse momento chegaria mais cedo ou mais tarde, embora seja algo que claramente você nunca deseja. Agora é hora de aprender com os erros e continuar, como sempre fazemos, mostrando que o time continua junto quando as coisas não vão bem, quando nós mais precisamos disso. Desde a derrota na Supercopa Europeia no último verão, nós estávamos jogando muito bem contra todos os oponentes", comentou.

"No sábado, porém, o Huddersfield jogou melhor que nós e levou os três pontos. Tudo que podemos fazer agora é parabenizá-los e seguir em frente. Isso não é uma corrida rápida, mas uma maratona, e ainda falta muito para o fim. Não vamos esquecer que antes desse jogo, tivemos uma boa vitória em Lisboa. Ganhamos do Benfica, um time muito bom e com muita experiência em Champions League”, disse Mata.

O camisa 8 também falou sobre os jogos do United nessa semana. Primeiro, a equipe visita o Swansea City nesta terça-feira (24) pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa (onde o time de Manchester é o atual campeão). Três dias depois, no sábado (28), os Red Devils abrem a décima rodada da Premier League com um grande jogo: clássico contra o terceiro colocado Tottenham em casa.

“Será um jogo difícil (contra o Swansea). Mas somos os atuais campeões e tentaremos o nosso melhor para ganhar e continuar seguindo. Temos outro grande jogo no próximo fim de semana, dessa vez contra o Tottenham. Eles são um dos times mais difíceis de vencer no topo da tabela, e será um jogo chave para mostrarmos todas as virtudes que estamos falando nos últimos dois meses”, complementou.