Conte ignora críticas e exalta trabalho: "Não sou como os anteriores"

Já faz algum tempo que Antonio Conte é questionado no comando do Chelsea. Apesar de ter conquistado o título da Premier League, resultados ruins nos últimos meses e questões extra-campo contribuíram para o aumento de rumores de demissão do italiano.

Após a vitória dos Blues por 4 a 2 sobre o Watford, no entanto, o técnico desabafou e insistiu que não sente pressão pela possibilidade de deixar o cargo. Apesar de grandes nomes, como José Mourinho, já terem sido dispensados sem muito questionamento, Conte se mostrou tranquilo com a situação.

"Eu não sou como os técnicos anteriores. Eu sou diferente, e é importante entender isso. O clube tem que julgar o trabalho e, honestamente, não me preocupo se vão me demitir caso eu perca um jogo. (...) Se me perguntarem se eu sinto tal pressão, minha resposta será 'zero'. Todos que me conhecem sabem que essa é a última coisa na minha mente."

O italiano também comentou sobre a importância de obter resultados melhores, visto que, antes de enfrentar os Hornets, o Chelsea estava há três jogos sem vencer. Para ele, o ideal é manter a concentração e trabalhar da melhor forma possível.

"Nesse momento, é importante se manter focado no campo e entender a maneira certa de ajudar o time. Não é simples ver a equipe sofrendo, mas você precisa ser frio para encontrar a melhor solução."

Conte também falou sobre o apoio que tem recebido dos adeptos do Chelsea ultimamente, tendo seu nome cantado pelo público durante os jogos, e agradeceu a medida.

"Creio que meu relacionamento com os fãs é incrível. Eles sempre me apoiam, desde minha primeira partida contra o West Ham. (...) Esse sentimento com os torcedores é incrível, e sinto a pressão de recompensar essa emoção. Eu e os jogadores queremos satisfazê-los", finalizou.