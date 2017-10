Ex-Dortmund, Thomas Tuchel estaria aberto à vaga de treinador do Everton, diz TV

Tuchel (centro) venceu a última Copa da Alemanha pelo Dortmund (Foto: TF-Images/Getty Images)

Um dos principais assuntos do futebol inglês é o debate sobre quem será o novo técnico do Everton. O time teve um começo de temporada horrível, com duas vitórias em nove jogos na Premier League (está na zona de rebaixamento, em 18º) e nenhuma vitória em três jogos na Uefa Europa League (com apenas um ponto, é o lanterna do grupo E). Esses resultados foram suficientes para derrubar o técnico Ronald Koeman na última segunda-feira (23), fazendo com que os Toffees saiam urgentemente na busca por um novo comandante.

E os nomes prováveis para o cargo não param de crescer. Nesta terça-feira (24), a Sky Sports noticiou um novo nome que ainda considera ter chances: o alemão Thomas Tuchel, ex-técnico do Borussia Dortmund. Ele comandou os aurinegros por duas temporadas e deixou o cargo em maio deste ano, justamente após conquistar seu único título no clube (a Copa da Alemanha em 2016/17).

Tuchel já deixou publicamente claro desde sua saída do Borussia que deseja trabalhar em uma equipe da Premier League. Até agora ele decidiu não considerar propostas de times que não estão jogando a Champions League, mas segundo a Sky Sports, ele estaria aberto para uma possível investida do Everton.

Depois da demissão de Koeman, o time de Liverpool confirmou que David Unsworth – ex-zagueiro com mais de 300 jogos pelo time e atualmente técnico do sub-23 do Everton – assumirá como interino. Com isso, ele já será o comandante no jogo desta quarta-feira (25) contra o Chelsea pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. De acordo com a Sky Sports, Unsworth (que já havia sido interino após a demissão de Roberto Martínez em 2015) é o nome favorito do presidente Bill Kenwright e de vários jogadores do elenco para assumir o cargo de forma definitiva.

Mas ainda segundo a mesma emissora, o dono do clube, Fahrad Moshiri, busca um técnico com mais rodagem e experiência internacional. Nomes como os de Carlo Ancelotti (recentemente demitido do Bayern de Munique), Sean Bratches (atual técnico do Burnley na Premier League) e Manuel Pellegrini (ex-técnico do Manchester City e atualmente na China) estão sendo cogitados internamente.

Em entrevista ao jornal Daily Mail, Sean Bratches disse estar lisonjeado pelo interesse do Everton, mas afirmou que agora está focado em seu trabalho. “Fico lisonjeado, já fui ligado a outras situações antes. Estou apenas focado em meu trabalho até as coisas mudarem. Não está em minhas mãos, estou apenas fazendo o que preciso”, declarou.