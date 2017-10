Mourinho demonstra satisfação com atitude do United após vitória na Copa da Liga

Foto: Michael Steele via Getty Images

Jogando fora de casa, o Manchester United bateu o Swansea nesta terça feira (24). Com a vitória por 2 a 0, os Red Devils se classificaram para as quartas de final da Copa da Liga Inglesa. O técnico do United, José Mourinho, destacou a boa atuação do meia atacante Lingard, que marcou os dois gols da vitória do time de Manchester.

"Jesse (Lingard) jogou muito bem e com liberdade. Tentamos protegê-lo com a experiência de Ander Herrera e com a força de Scott McTominay. Jogamos com dois atacantes e com boa dinâmica. Estamos tentando defender nosso título ao máximo e agora estamos nas quartas de final" ressaltou Mourinho.

O técnico português também destacou o trunfo dos Red Devils como uma boa resposta para a derrota sofrida no último sábado para o Huddersfield na Premier League. "Fomos uma equipe sólida e profissional desde o primeiro minuto. Estivemos sempre no controle da partida. Estou satisfeito com a performance coletiva e individual" destacou o técnico atual campeão da Copa da Liga.

Mourinho, que completou 400 jogos no futebol da Inglaterra, afirmou também estar satisfeito com a atitude da equipe: "Desde o início, sentimos que estávamos no jogo. Pressionamos e procuramos a vitória todo o tempo".

O próximo jogo do Manchester United será contra o Tottenham no próximo sábado (28) pela décima rodada da Premier League. A partida será disputada em Old Trafford.