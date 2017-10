Segundo jornal francês, Claude Puel será novo treinador do Leicester City

Foto: Reprodução/Southampton FC

Após a demissão de Craig Shakespare, o Leicester City conquistou duas vitórias em confrontos diante do Swansea City pela Premier League no sábado (21) e nessa terça feira, pela Carabao Cup diante do Leeds United, ambas sob o comando do treinador interino Michael Appleton, porém, segundo o jornal francês L'Equipe, os Foxes já teriam um acerto com o treinador Claude Puel, que treinou o Southampton na última temporada.

Aos 56 anos, Puel foi um volante que fez toda sua carreira como profissional na equipe do Monaco, tendo chegado ao time ainda em 1977 e sendo promovido ao time principal dois anos depois, permanecendo como atleta do time monegasco até o ano de 1996, quando se aposentou. Após treinar as equipes de base da equipe, foi promovido treinador do time principal em 1999 e permaneceu até 2001, após 24 anos dedicado aos Rouge et Blanc como jogador e treinador. Pelo Monaco, conquistou a Ligue 1 como atleta em 1981/82 e 1987/88, além de ter sido campeão como treinador na temporada 1999/00.

Puel assumiu o Lille. onde ficou entre 2002 e 2008, porém, foi no Lyon onde viveu um de seus grandes momentos como treinador, ao guiar o clube as semifinais da Uefa Champions League na temporada 2009/10, sendo eliminado pelo Bayern München nas semifinais. Demitido em junho de 2011, assumiu o Nice em 2012, onde permaneceu até 2016, quando pela primeira vez deixou o futebol francês e assumiu o Southampton.

O desempenho do treinador no clube da costa sul foi decepcionante. Apesar do vice-campeonato na Carabao Cup, perdendo a decisão para o Manchester United, os Saints foram eliminados ainda na primeira fase da Uefa Europa League e foram apenas os oitavos colocados na Premier League, com um desempenho de 20 vitórias, 13 empates e 20 derrotas em todas as competições, cerca de 38%, o pior da carreira do treinador, criticado por suas táticas defensivas e principalmente pela ineficácia do setor ofensivo dos Saints, sendo substituído por Mauricio Pellegrino, ex-Alavés.

Caso venha a assumir o Leicester, Puel se tornará o primeiro treinador francês da história do clube e o quarto não britânico a treinar os Foxes, se unindo ao sueco Sven Goran Eriksson, ao português Paulo Sousa e ao treinador campeão da Premier League em 2015/16, o italiano Claudio Ranieri.