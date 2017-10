City e Arsenal passam no sufoco; United elimina Swansea pela Copa da Liga Inglesa

City comemora vaga nas penalidades (Foto: Victoria Haydn/Getty Images)

Nesta terça-feira (24), teve início a fase de oitavas de final da Carabao Cup, ou Copa da Liga Inglesa, terceira competição do país em escala de importância. Algumas equipes da Premier League estiveram em campo jogando entre si ou em duelo com equipes da Championship (segunda divisão inglesa).

Um dos destaques foi para o confronto entre Manchester City e Wolverhampton. A partida terminou empatada até a prorrogação. Os comandados de Pep Guardiola resolveram a situação apenas nas penalidades, conseguindo lugar entre os oito melhores da competição.

United se recupera dentro de campo e elimina Swansea

No único duelo entre equipes da Premier League, o Manchester United foi até o País de Gales para enfrentar o Swansea no Liberty Stadium. Com time misto por decisão de José Mourinho, os red devils despacharam os galeses por 2 a 0. Os dois gols da partida foram marcados por Jesse Lingard.

Os classificados focam na principal competição inglesa. Na abertura da 10° rodada, o United receberá o Tottenham no sábado (28) às 9h30. Já o Swansea vai encarar o Arsenal no Emirates Stadium ao meio dia. Ambos os duelos pelo horário brasileiro de verão.

Lingard, autor de dois gols (Foto: Matthew Peters/Getty Images)

Jovem entra no fim, brilha e da vaga ao Arsenal no sufoco

Após a goleada contra o Everton no último domingo (22), o Arsenal foi a campo contra o Norwich, da segunda divisão inglesa no Emirates Stadium. Os visitantes abriram o placar com Murphy ainda no primeiro tempo, trazendo novamente à mesa a irregularidade dos gunners durante a atual temporada.

Mas no segundo tempo as coisas mudaram, ainda que os torcedores tenham esperado quase os 45 minutos inteiros. O inglês de apenas 18 anos, Edward Nketiah, entrou em campo aos 40 minutos. Três minutos mais tarde, empatou a partida. Já na prorrogação, com seis minutos do primeiro tempo, virou o marcador e colocou o time londrino nas quartas de finais.

Nketiah, estrela (Foto: Shaun Boteril/Getty Images)

City derrota Wolves nos pênaltis

Durante 120 minutos, Manchester City e Wolverhampton não balançaram as redes do Etihad Stadium. Mesmo com vários titulares, os citizens não conseguiram furar o bloqueio instaurado pelos lobos durante toda a peleja.

Com isso, a decisão da vaga ficou para as penalidades. Os visitantes abriram o placar com Léo Bonatini. Como nas competições inglesas o sistema de cobranças de pênaltis não são alternadas em todo momento, o City bateu duas vezes seguidas, convertidos por Yaya Touré e De Bruyne. N'Diaye e Coady não marcaram e, em seguida, Sané e Aguero converteram, dando números finais com 4 a 1.

Palace sofre goleada e é único da Premier League a ser eliminado

Um dos duelos das oitavas de final foi entre o Bristol City contra o Crystal Palace, no Ashton Gate Stadium, casa dos Robins. Apesar de abrir o placar com Bakari Sako, o Palace tomou a virada ainda no primeiro tempo, com gols de Taylor e Djuric. Na segunda etapa, bryan e O'Dowda fecharam o 4 a 1.

Bristol avança sobre Palace (Foto: Harry Trump/Getty Images)

Outros resultados:

Bournemouth 3x1 Middlesbrough

Leicester 3x1 Leeds