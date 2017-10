Ayew tem noite inspirada, West Ham vira sobre Tottenham e está nas quartas da Copa da Liga

Foto: Michael Regan / Getty Images

Slaven Bilic tem sido muito pressionado no seu comando do West Ham, principalmente pela dificuldade da equipe na Premier League. Mas, na tarde desta quarta-feira (25), os Hammers saíram vitoriosos sobre o Tottenham, em Wembley, de virada, pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa.

A equipe do leste da capital perdia por 2 a 0 ao fim do primeiro tempo (Sissoko e Alli marcaram), mas, ao término da partida, venceu por 3 a 2 (dois de Ayew e um de Ogbonna). Sorteio das quartas de final acontece nesta quinta-feira (26).

As agremiações agora retornam a campo no próximo final de semana, quando os Spurs viajam para enfrentar o Manchester United, no sábado (28), às 9h30 pelo horário de Brasília, e o West Ham recebe o Palace, às 12h. Na Premier League, o time flerta com a zona de rebaixamento, estando em 16º, mas com o mesmo número de pontos do primeiro no Z-4.

Durante o primeiro tempo do confronto, o Tottenham mostrou superioridade na eficiência. Logo com cinco minutos, Son puxou jogada vertical em velocidade e tocou, no terço-final, para Sissoko só tirar do goleiro e abrir o placar em Wembley. Já depois dos 30, Dele Alli recebeu bola na área e bateu colocado para vencer o goleiro e ampliar a vantagem.

O que parecia um jogo ganho, acabou se tornando num pesadelo para os donos da casa. Andre Ayew decidiu tomar conta do jogo e diminuiu o placar quando, bem posicionado, aproveitou rebote do goleiro em chute de média distância aos 10 minutos da etapa final. Quatro minutos depois, recebeu passe na entrada da pequena área e bateu por alto para empatar tudo, levando os torcedores do setor visitante à loucura.

O tento da virada aconteceu aos 25, quando Ogbonna subiu mais alto que todo mundo na área em cobrança de escanteio e cabeceou com força no gol. A partir daí, uma pressão dos anfitriões foi instaurada, mas nada que pudesse surtir efeito imediato antes do apito final do árbitro.