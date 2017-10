Ex-Southampton, Claude Puel é contratado para comandar o Leicester

Foto: Divulgação / Leicester City FC

Na tarde desta quarta-feira (25), o Leicester anunciou a assinatura de Claude Puel como novo comandante da equipe. Após a demissão de Craig Shakespeare na última semana, o francês já havia sido especulado para assumir o cargo, mas a oficialização demorou para acontecer.

Na temporada passada, Puel teve boa campanha pelo Southampton, terminando a Premier League na oitava colocação e levando os Saints até a decisão da Copa da Liga Inglesa. Ele também já treinou o Nice, Monaco, Lille e Lyon - equipes que disputam a Ligue 1, na França.

A notícia foi divulgada pelas mídias sociais dos Foxes, sob a mensagem de que o clube estava "encantado em anunciar a nomeação de Claude Puel como o novo técnico do time principal". Confira:

O francês também concedeu entrevista e falou sobre o cargo deixado por Shakespeare. Assim, ele se mostrou ansioso e otimista com relação ao futuro, citando as recentes realizações, como o título da liga há dois anos, como forma de incentivo.

“É um grande privilégio ser o novo treinador do Leicester city, um clube cujos valores e ambições são parecidas com os meus. A oportunidade de ajudar o clube a desenvolver suas notáveis conquistas recentes é muito animadora, e estou ansioso para trabalhar com os donos, com os jogadores e com os torcedores para fornecer um sucesso mais duradouro", concluiu.

Atualmente, o Leicester ocupa a 14ª posição da Premier League, com apenas nove pontos ganhos desde o início da competição, em agosto.