Recém-demitido do Everton, Koeman lamenta não ter contratado atacante Giroud

Koeman conseguiu apenas 103 pontos de 204 possíveis no comando do Everton (Foto: GettyImages/Chris Brusnkill Ltd)

Na segunda-feira (23), Ronald Koeman foi demitido do cargo de treinador do Everton. E, em entrevista à Dutch football magazine Voetbal International, nesta quinta-feira (26), o treinador falou sobre o fraco desempenho da equipe e sobre as contratações do Everton, o holandês deixou claro que contava com a contratação de Olivier Giroud, e que sua não ida aos toffees atrapalhou seus planos.

"Eu estava com ele praticamente acertado, e sua não vinda acabou sendo difícil de engolir. Teria sido perfeito mas ele preferiu ficar vivendo em Londres", declarou.

A equipe dos toffees foi uma das equipes que mais contrataram na temporada chegando a gastar 141 milhões de euros (cerca de 537 milhões de rais), mas apesar do alto investimento feito a equipe de Koeman não conseguiu fazer um bom início de Premier League estando na zona de rebaixamento na 18ª posição.

Koeman também falou sobre a venda de Lukaku e a falta que o atacante belga faz à equipe e ao modelo de jogo do Everton, que hoje conta com atacantes de estilos diferentes de Lukaku: "Lukaku era importante para nós, não somente pelos seus gols mas pelo seu estilo de jogo, com força, rapidez e objetividade. Com Lukaku sempre havia a opção da bola longa, hoje temos Vlasic e Rooney, jogadores que preferem ter a bola no pé."

Após 68 jogos no comando da equipe e aproveitamento de 50%, o treinador acabou não resistindo à pressão da torcida e da diretoria e sofreu demissão do clube após uma pesada derrota frente ao Arsenal dentro de casa no fim de semana anterior.

O Everton foi a campo nesta quarta-feira pela Carabao Cup e perdeu para o Chelsea fora de casa, o que complicou ainda mais a situação dos Toffees na temporada. Ainda na busca de um novo treinador, a equipe de Merseyside retorna a campo neste final de semana pela Premier League.