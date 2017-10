Balotelli revela que não gostava da vida em Liverpool: "Nunca me senti bem lá"

Foto: Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images

Ex-jogador do Liverpool, Mario Balotelli teve uma passagem um pouco conturbarda pelo clube. O polêmico atleta disse, em entrevista recente, que "não gostava da vida em Merseyside", região onde a cidade se localiza. O italiano já havia criticado a diretoria do ex-clube, apesar de ter elogiado a torcida dos Reds.

"Com exceção da incrível torcida e alguns atletas com quem trabalhei, eu não gostei de jogar no clube. Tive dois treinadores no Liverpool, Rodgers e Klopp por pouco tempo e eu não gostei dos métodos e personalidades de nenhum deles. Nunca me senti bem lá", declarou o atacante.

Balotelli teve passagem curta e apagada pelo Liverpool, tendo marcado apenas quatro gols em 28 partidas com a camisa vermelha. A contratação foi feita na gestão de Brendan Rodgers, e custou £ 17 milhões vindo do Milan.

O italiano chegou em 2014 como uma espécie de substituto de Luis Suárez, que havia deixado os Reds rumo ao Barcelona no mesmo ano. Como dito anteriormente, foi uma passagem apagada que o próprio Balotelli prefere esquecer.

O camisa 45 não teve chances com o atual técnico Jürgen Klopp, que o deixou se juntar ao Nice em uma transferência sem custos ano passado.

"Eu vivi uma situação difícil em Liverpool. Era uma cidade que eu não gostava. Eu precisava de uma mudança depois duas temporadas ruins no Liverpool e no Milan. Vindo para o Nice eu encontrei o ambiente certo para me recuperar" disse Mario, sobre sua transferência.

Atuando pelo clube da Ligue 1, Balotelli tem um desempenho melhor do que nos clubes anteriores. Marcou 24 gols em 37 partidas com a camisa do Nice, contando as temporadas passada e atual.

Atuando na Inglaterra, Balotelli obteve mais sucesso com a camisa do Manchester City, onde marcou 30 gols em 80 jogos. Além disso foi campeão da FA Cup e da Premier League, em 2011 e 2012, respectivamente.