Willian celebra golaço e bom momento vivido no Chelsea e na Seleção Brasileira

Foto: Shaun Botterill / Getty Images

A estabilidade de Willian no Chelsea, onde está perto de atingir a marca de 200 jogos pelo clube, e também na Seleção Brasileira, sendo o jogador que mais atuou após a Copa do Mundo de 2014, se complementam e são resultados do trabalho árduo do jogador. E também de uma boa dose de criatividade tipicamente brasileira. E isso pôde ser visto, mais uma vez, na última quarta-feira, quando o meia-atacante tirou da cartola, literalmente, o belo gol que deu a classificação ao Chelsea para as quartas de final da Copa da Liga Inglesa, na vitória sobre o Everton, por 2 a 1, no Stamford Bridge.

Após participar do primeiro gol dos Blues, marcado por Rüdiger, no primeiro tempo, Willian e seus companheiros passaram alguns sufocos na segunda etapa, quando o time de Liverpool pressionou insistentemente em busca do empate. Mas já nos acréscimos da partida, aos 47 minutos, Willian recebeu uma cobrança curta de escanteio, deu um drible desconcertante no adversário, na beirada do campo, avançou com a bola, tabelou com Fàbregas e, de primeira, marcou um belo gol para o Chelsea. O gol do alívio. O gol da classificação. O gol 'diferente'.

"Aquela jogada de bater o escanteio curto é treinada, tanto que no primeiro gol aconteceu a mesma coisa. Naquele momento, já no fim do jogo, pensei que poderia fazer algo diferente: ou uma jogada individual ou um cruzamento para que pudesse sair nosso segundo gol. E aí resolvi partir para cima, driblei o adversário, tabelei com o Fàbregas e consegui fazer um bonito gol", explica Willian, que, em sua 5ª temporada pelo Chelsea, está próximo de alcançar os 200 jogos pelo clube – até aqui são 195 partidas disputadas, 32 gols feitos e 27 assistências, além do bi do Campeonato Inglês, em 2014/15 e 2016/17, e do título da Copa da Liga Inglesa em 2014/15.

Buscando o título da Copa da Liga Inglesa (o adversário do Chelsea nas quartas de final será decidido em sorteio nesta quinta-feira), o Chelsea também trabalha em outras três frentes: o Campeonato Inglês, onde figura na 4ª posição, a Liga dos Campeões da Europa, onde é líder do grupo C, e a FA Cup. E Willian, mais uma vez, segue sendo um dos principais jogadores da equipe. Até aqui, nesta temporada, o camisa 22 disputou 14 das 15 partidas dos Blues, e foi titular em 9 delas – tem 1 gol e 3 assistências no período.

"Além do gol, destaco que foi uma vitória importante, pois conseguimos passar para a próxima fase num jogo difícil e contra um time complicado. Fiquei muito feliz pela vitória e pelo gol e agora é dar continuidade no trabalho", projeta o meia-atacante, que tem sido nome constante da Seleção Brasileira nos últimos anos.

Destaque na campanha brasileira nas Eliminatórias, Willian foi mais uma vez convocado pelo técnico Tite, desta vez para a disputa dos amistosos contra Japão e Inglaterra, nos dias 10 e 14 de novembro, respectivamente. Aliás, ele é o jogador que mais vezes atuou pela Seleção, em números absolutos, nos últimos três anos e meio, com 39 partidas disputadas das 41 que a equipe canarinho fez no período – Willian jogou 67% do tempo total destas 41 partidas e só está atrás do zagueiro Miranda, que jogou 81% do tempo no pós-Copa de 2014, mas que conta com 35 aparições. Com Tite, por exemplo, o jogador do Chelsea disputou 13 das 15 partidas sob o comando do treinador.