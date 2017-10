Pressionado, Liverpool encara Huddersfield por recuperação na Premier League

A Premier League volta com seus jogos neste sábado (28) pela 10° rodada. às 12h em Anfield, o Liverpool recebe o recém promovido Huddersfield Town tentando se recuperar da goleada sofrida para o Tottenham na última rodada. Em contrapartida, os visitantes irão embalados pela vitória sobre o Manchester United.

Em nove jogos, o Liverpool é apenas o nono colocado com 13 pontos ganhos, uma frente do rival do sábado. Na competição, os reds venceram apenas três partidas e anotou 14 gols contra 16 sofridos. Apesar do início de temporada animador, os últimos dias para o Liverpool estão intrigantes.

Liverpool provavelmente não terá Coutinho

Pressão. A palavra do momento que paira em Anfield é de incomodar. A equipe acumula maus resultados e desempenhos na Premier League. Além disso, a equipe de Jurgen Klopp poderá ter alguns desfalques. Durante a semana, o meia brasileiro Philippe Coutinho sentiu um desconforto e não treinou e ficará de fora da partida. O zagueiro Lovren e o goleiro Mignolet também poderão ficar de fora da partida.

O técnico alemão comentou sobre o brasileiro em coletiva. "Na semana passada, ele teve alguns problemas nas costas antes do jogo do Tottenham, mas, durante a semana, ele fez um tratamento interessante e ficou apto para o jogo. Esta semana ele teve um pequeno problema com o adutor (coxa). Não está claro até agora se ele estará fora para amanhã. Ele não treinou ontem, é verdade, mas isso é tudo por enquanto."

Porém, o time pode comemorar a volta de Wijnaldum. O meia holandês esteve fora da derrota contra o Tottenham com um problema no joelho. Ainda não sabe-se da titularidade do camisa 5 para o sábado.

Firmino e Grujic em treinamento (Foto: Divulgação/Liverpool)

Também na coletiva, Klopp comentou sobre a semana inteira de trabalho, a primeira na temporada excetuando a Data Fifa. "Trabalhamos mais, é claro, porque tivemos tempo e ainda temos mais. Sim, é claro que você precisa reagir ao que aconteceu no último jogo ou nos últimos jogos, mas não posso fazer o último jogo maior do que todos os outros jogos. Mas foi a impressão mais próxima que deixamos".

Hudderfield quer embalar

Sem vencer há quatro jogos, o Hudderfield parou o United em casa por 2 a 1 e voltou a respirar na tabela. Apesar de se encontrar ainda no meio da classificação, o time recuperou o ânimo conquistado nas primeiras semanas de competição. A equipe poderá ter a volta dos atacantes Quaner e Kachunga, que estiveram fora de ação nos últimos dias.

O técnico do time David Wagner comentou sobre o duelo fora de casa. Wagner destacou amizade com Jurgen Klopp e afirmou conhecer bem o Liverpool, sobre os pontos fortes e fracos.

"É extraordinário", classificou. "Ele é meu amigo e ele é o treinador do Liverpool, mas acho que a história real e mais importante é que Huddersfield Town encara o Liverpool na Premier League e em um jogo competitivo; Ninguém deve esquecer que esta é a história extraordinária. Queremos mostrar nosso melhor trabalho, nossa melhor performance e depois veremos o que podemos sair deste jogo".