Invicto, Manchester City visita West Brom em busca de alargar vantagem na liderança

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 10ª rodada da Premier League 2017/18 a ser realizado no The Hawthorns em West Bromwich

West Bromwich Albion e Manchester City se enfrentam neste sábado (28) pela 10ª rodada da Premier League 2017/18. O jogo terá início às 12h, pelo horário de Brasília, e será realizado no estádio The Hawthorns em West Bromwich.

O Manchester City é mais líder a cada rodada que passa. Com a vitória por 3 a 0 sobre o Burnley na última rodada e a derrota de seu grande rival Manchester United, os Citizens pularam para os 25 pontos e abriram uma vantagem de 5 pontos na liderança da competição. Já o West Bromwich vêm de uma derrota no final da partida contra o Southampton no St'Mary's Stadium e estacionou na 13ª colocação com 10 pontos ganhos.

No histórico do confronto, os Citizens levam a melhor sobre os Baggies. Foram 150 jogos no total, com 69 vitórias do City, 53 do West Brom e 28 empates. O Manchester City marcou 264 gols no total, contra 234 do West Bromwich.

Com desfalques e retornos, os comandados de Tony Pulis buscam retomar o caminho das vitórias

Sem vencer uma partida desde a 2ª rodada da competição, quando derrotou o Burnley por 1 a 0 no Turf Moor, o West Bromwich Albion terá que desafiar o líder e invicto Manchester City para tentar voltar a vencer pela Premier League. A equipe do técnico Tony Pulis se aproxima cada vez mais da zona de rebaixamento e o técnico tem sido pressionado para retomar o caminho das vitórias.

Os Baggies terão os desfalques do zagueiro Craig Dawson e o meia James Morrison que estão machucados, mas podem contar com os retornos do meia Oliver Burke e do atacante Hal Robson-Kanu. Já os zagueiros Jonny Evans e o meia Gareth Barry, que sairam contundidos do jogo contra o Southampton devem ter condições normais de jogo e estão relacionados.

O técnico Tony Pulis afirmou que a equipe está em uma fase muito difícil, mas que todos do grupo devem trabalhar duro para que a equipe saia desta situação.

"Nós estamos perdendo alguns jogos em erros que não tinhamos o costume de errar. Há tempos em que é difícil se recuperar, mas nós temos que continuar acreditando no nosso trabalho e seguir em frente", afirmou o treinador dos Baggies.

O comandante dos Baggies ainda afirmou que em um ou dois resultados positivos a equipe pode voltar a se recuperar na competição.

"Nós precisariamos de pelo menos um ou dois resultados positivos para podermos respirar na competição. A pressão é grande, mas se os jogadores continuarem trabalhando forte podemos seguir em frente", concluiu Pulis.

Após classificação na Copa da Liga, o Manchester City volta as atenções para a Premier League

A classificação do Manchester City na Copa da Liga Inglesa foi mais difícil que o esperado para os comandados de Pep Guardiola. Os Citizens empataram por 0 a 0 com o Wolverhampton, líder da Championship desta temporada e se classificaram para as quartas-de-final da competição após vencer nos pênaltis pelo placar de 4 a 1.

O time terá cerca de nove mudanças em relação ao time que enfrentou os Wolves no meio de semana. Apesar da grande atuação do goleiro Claudio Bravo no meio de semana, a tendência é que o goleiro brasileiro Ederson volte a titularidade, assim como outros jogadores como Otamendi e De Bruyne. Já o zagueiro Vincent Kompany permanece fora do time por conta de uma contusão.

Pep Guardiola demonstrou uma certa preocupação com o cansaço da equipe após disputar 120 minutos de jogo no meio de semana, mas sua equipe fisiológica tem cuidado bastante do físico dos atletas.

"Nossa equipe está muito cansada. Os jogos recentes tem exigido muito de nós e por isso os jogadores estão sempre fazendo um trabalho de recuperação. Além disso, os jogadores tiveram o dia de folga ontem, então vamos ver como eles retornam do descanso", afirmou.

O técnico espanhol ainda fez questão de atualizar o estado médico do zagueiro Vincent Kompany, que viajou para Barcelona para consultar um especialista para tratar de sua lesão.

"O Kompany viajou para Barcelona e visitou o Ramon Cutgat para ver como está a sua lesão. Ela está muito melhor e nos próximos dez dias ele estará de volta", concluiu.