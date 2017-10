Em jogo fraco, Martial sai do banco e dá vitória ao Manchester United sobre Tottenham

INCIDENCIAS: Partida válida pela décima rodada da Premier League, realizada no Old Trafford, em Manchester, Inglaterra.

Manchester United e Tottenham se enfrentam nesta sábado (28), no Old Trafford, pela abertura da décima rodada da Premier League. O jogo prometia muito, uma vez que são dois dos melhores times da liga inglesa atualmente. No entanto, as equipes fizeram uma partida tecnicamente fraca, com poucas chances de gol. Os Reds Devils melhoraram no segundo tempo e, com gol do atacante Anthony Martial, venceu por 1 a 0.

O resultado faz o Manchester United, segundo colocado, ir a 23 pontos. Agora, os comandados de José Mourinho torcem por um tropeço do líder Manchester City fora de casa diante do West Bromwich. Já o Tottenham permanece na terceira colocação, com 20 pontos, e pode ver o Chelsea, quarto com quatro pontos a menos, encostar caso derrote o Bournemouth no último jogo desta rodada.

Agora, ambos os times fazem uma pausa na Premier League e começam a pensar na quarta rodada da fase de grupos da Uefa Champions League. Terça-feira (31), às 17h45, o United receberá o Benfica, no Old Trafford, à medida que o Tottenham enfrentará o Real Madrid, um dia depois, no mesmo horário, no Wembley.

Pela liga inglesa, as duas equipes voltarão em campo no próximo domingo (5). O United irá até Londres disputar clássico contra o Chelsea, às 14h30, enquanto o Tottenham também terá um clássico para disputar, só que diante do Crystal Palace, no Wembley, às 10h.

Jogo truncado e poucas chances

Manchester United e Tottenham criaram pouco no início do embate no Old Trafford. A primeira chance de gol veio dos donos da casa. Rashford cobrou falta traiçoeira e exigiu boa defesa de Lloris. Com dificuldade para achar espaços no último terço do campo, o Tottenham busca as finalizações de fora da área como alternativa para tentar marcar.

Pilares na construção de jogo do Tottenham e do United, o dinamarquês Eriksen e o armênio tiveram atuações apagadas no primeiro tempo. Outros fatores que afetaram a qualidade do jogo nos 45 minutos iniciais foram os vários passes errados pelos dois times e a alta quantidade de faltas, deixando a partida muito truncada.

Martial garante vitória dos Reds Devils

O começo da etapa final foi mais animada do que todo o primeiro tempo. Isso porque o Manchester United impôs uns cinco minutos de pressão sobre o Tottenham. Em jogada curta dentro da área, Mkhitaryan chutou fraco, mas Lloris deu rebote e, não fosse Davies para afastar à linha de fundo, Lukaku teria aberto o placar. Depois, Mkhitaryan apareceu de novo, dessa vez cruzando da esquerda para a pequena área; o goleiro do Tottenham, contudo, evitou o gol.

Pochettino percebeu que os donos da casa estavam melhores no segundo tempo, ao passo que os Spurs seguiam com dificuldades para chegar à meta do espanhol De Gea. Então, o técnico argentino realizou duas alterações: saíram Son e Sissoko, entraram Llorente e Dembélé.

Mesmo com as mudanças no Tottenham, o United continuou superior e gerando mais ações ofensivas. Na entrada da área, Valencia pegou uma bola de bate-pronto que tirou tinta do travessão. Depois, Lukaku colocou Lloris para se esticar todo ao espalmar com a mão esquerda uma finalização perigosa.

Em dois minutos, o time de Londres assustou a torcida do Manchester United. Eriksen levantou a cabeça, percebeu a infiltração de Dele Alli e lançou; o jovem meia pegou mal na bola e mandou para a área – foi a melhor chegada dos Spurs na partida.

Porém, minutos depois, os Reds Devils chegaram ainda mais perto do gol: Lukaku aproveitou cruzamento de Lingard e, de cabeça, mandou no pé da trave. Faltando dez minutos para o fim do tempo complementar, a equipe de José Mourinho tirou o zero do placar. Lukaku quebrou de cabeça uma bola lançada ao ataque por De Gea, Martial ganhou na corrida de Dier e arrematou de canhota. Martial entrou em jogo 11 minutos depois de ter entrado em campo, no lugar de Rashford.