Inglaterra faz grande segundo tempo, goleia Espanha e conquista título inédito do Mundial Sub-17

Neste sábado (28), Inglaterra e Espanha fizeram a decisão do Mundial Sub-17, realizada na Índia. Os espanhóis saíram na frente, abrindo 2 a 0 com dois gols de Sergio Gómez, mas com um segundo tempo espetacular, os ingleses viraram para 5 a 2 e garantiram o título inédito da competição. Brewster, Gibbs-White, Foden, duas vezes, e Guehi marcaram os tentos dos ingleses.

Vale lembrar que, em maio, a Espanha foi campeã do Europeu Sub-17 em cima da Inglaterra de maneira espetacular, com gol no fim e vitória nos pênaltis. Cinco meses depois, os britânicos dão o troco de um jeito sensacional também.

Espanha abre vantagem com dois de Sergio Gomez, mas Brewster põe fogo no jogo

Gómez comandou grande primeiro espanhol | Foto: Buda Mendes/Fifa

O início de jogo foi muito intenso na Índia, tanto que com menos de um minuto quase que os ingleses abriram o placar. Após bela triangulação, Brewster achou Gibbs-White na área e o meia finalizou rasteiro, mas Fernández fez uma grande defesa. Os ingleses começaram melhor, mas a Espanha também ficava com a bola, trocando passes.

E na primeira boa oportunidade que teve na partida, a Fúria não perdoou. Após tabela, a bola chegou na entrada da área para o capitão Abel Ruiz, que viu bem a passagem de Miranda e passou para o lateral, que cruzou, César desviou de peito e Sergio Gómez, com um leve desvio, deixou os espanhóis na frente: 1 a 0 Espanha.

A Inglaterra sentiu o gol, pois não conseguia mais chegar como no início de jogo. Por outro lado, os espanhóis mostravam muita calma e experiência, e isso deu resultado mais uma vez. Após grande jogada pela direita, Abel Ruiz cruzou, César dominou na área de costas para o gol, girou bem, com calma e cruzou para Sergio Gómez, que dominou e acertou um lindo chute cruzado, marcando mais um dele, mais um da Espanha: 2 a 0 Espanha.

Depois do 2 a 0, os ingleses voltaram a tomar conta do jogo, tanto que quase marcaram com Hudson-Odoi, que fez boa jogada pela esquerda, puxou para o meio e mandou na trave. Porém, minutos depois, já no final da primeira etapa, o artilheiro da competição tratou de colocar fogo na partida. Após cruzamento de Sessegnon, Brewster apareceu sozinho na pequena área e cabeceou para diminuir: 2 a 1 Espanha.

Comandados por Foden, ingleses dão show e conquistam título

Meia do City, Foden foi o craque da final | Foto: Jan Kruger/Fifa

A panorâmica da partida não mudou em relação ao primeiro tempo. Os ingleses seguiam melhores e chegavam bem, tanto que conseguiram alcançar o empate logo no começo da etapa final, quando Sessegnon recebeu excelente passe em profundidade, cruzou, Gibbs-White apareceu completamente livre na pequena área e deixou tudo igual: 2 a 2.

Os espanhóis sentiram muito os gols sofridos e se perderam em campo. Por outro lado, a Inglaterra aproveitou para alcançar a virada, quando Hudson-Odoi fez excelente jogada pela esquerda, cruzou, a bola passou por toda a extensão da área e Foden apareceu para completar: 3 a 2 Inglaterra. Virada espetacular dos britânicos.

E o show estava apenas começando. Aproveitando a "crise" no time espanhol, os ingleses começaram a encaminhar uma goleada. Aos 39', Hudson-Odoi cobrou falta na segunda trave, Latibeaudiere cabeceou para trás, Oakley-Boothe tentou, mas a bola sobrou para o zagueir Guehi, que mandou para o gol: 4 a 2 Inglaterra.

E no final da partida, o grande craque da equipe marcou mais um e fechou a conta. Aos 43', Hudson-Odoi deu grande lançamento para Foden, que dominou, invadiu a área e finalizou para o gol, sem chances para Fernández, confirmando o título inédito dos Young Lions: 5 a 2 Inglaterra.