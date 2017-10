Fernandinho marca, City amplia má fase do West Brom e segue com 'gordura' na liderança

O Manchester City continuam invicto na Premier League. Neste sábado (28), os Citizens bateram o West Bromwich, fora de casa, por 3 a 2, em partida válida pela décima rodada da liga inglesa. Sané, Fernandinho e Sterling marcaram os gols dos visitantes, enquanto Jay Rodriguez e Phillips descontaram. Os Baggies não venceram há oito jogos.

Com o resultado, o City continua soberano na ponta da tabela de classificação. O time de Manchester chega a 28 pontos, a cinco do rival United, segundo colocado. O West Brom, por sua vez, é o 14º colocado, com dez pontos, a dois do Everton, que abre a zona de rebaixamento.

O City vira a chave e se prepara para voltar a campo pela Uefa Champions League. Depois de vencer o Napoli na última rodada, os Citizens irão ao Sul da Itália encarar o time de Maurizio Sarri. A partida está marcada para quarta-feira (1º), às 17h45 (de Brasília).

Na Premier League, os comandados de Pep Guardiola enfrentarão o Arsenal, às 12h15 do próximo domingo (5), no Etihad Stadium. O West Brom, por sua vez, medirá forças contra o Huddersfield Town, fora de casa, no sábado (4), às 13h.

Resumo do jogo

O início de jogo no The Hawthorns, casa do West Brom, foi bem movimentado. Com 15 minutos, já havia saído três gols. Aos 10’: Fernandinho encontrou Sané livre na ponta esquerda, e o alemão soltou um foguete à meia altura, colocando o City em vantagem. Aos 13’: Barry lançou Jay Rodriguez, o atacante ganhou da dupla de zaga dos Citizens e empatou o duelo. Aos 15’: Sané devolveu a assistência que recebeu de Fernandinho, o brasileiro ajeitou e finalizou de fora da área para fazer 2 a 1 a favor dos visitantes.

Controlando as ações do jogo, o City chegou novamente aos 25 minutos. De Bruyne colocou a bola na cabeça de David Silva, mas o espanhol pôs muita força no cabeceio, mandando por cima da meta. Embora tivesse o domínio do duelo, o City deixou o ritmo cair no fim do primeiro tempo. E um erro na saída de bola – Delph errou o passe para Fernandinho – quase resultou no gol de empate do West Brom: Jay Rodriguez alçou para a área, e Rondón testou com perigo.

O começo do segundo tempo teve um West Brom mais ofensivo. Não por acaso, os donos da casa armaram boa jogada no campo de ataque dois minutos depois do reinício de jogo. Krychowiak recebeu cruzamento e cabeceou com cima de Ederson, mas o goleiro brasileiro defendeu. O City não demorou a responder: Walker avançou pela direita e fuzilou a rede pelo lado de fora.

Aos 64 minutos, o City deu uma ‘aula de futebol’ e marcou o terceiro gol. A jogada começou na ponta esquerda, passou pelo meio, foi para a direita e parou no fundo do gol após a conclusão de Sterling dentro da pequena área. Sané, De Bruyne, Silva, Walker e, por último, Sterling tocaram na bola. A jogada desnorteou o sistema defensivo do West Brom. A equipe de Manchester continuou em cima. Dentro da área, Sterling tocou para David Silva, que girou e finalizou, mas Foster defendeu com a perna esquerda.

Nos acréscimos, o West Brom diminuiu. Barry cruzou, Otamendi vacilou ao recuar para Ederson, e Phillips aproveitou e fechou o placar em 3 a 2.