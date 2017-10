Mourinho celebra vitória sobre o Tottenham: "Nós merecemos"

Google Plus

Foto: Getty Images/John Peters

Após vencer o confronto direto pela vice-liderança da Premier League diante do Tottenham, o técnico do Manchester United, José Mourinho destacou a postura dos Red Devils e mostrou muita satisfação com o que viu em campo.

"Nós merecemos. A única equipe que teve oportunidade foi a nossa. Tirando a chance de Dele, conseguimos controlar bem. Estávamos muito fortes nos primeiros 15 minutos. No segundo tempo, nós criamos mais problemas e movimentos", comentou o português.

O sentimento de Mourinho foi oposto em relação ao pós-jogo da derrota diante do Huddersfield Town, o comandante do United mostrou sua aprovação pela dedicação dos atletas em campo. "Todos nós sentimos que nós temos que vencer cada partida. É porque eu estava decepcionado em Huddersfield. Se nós perdêssemos hoje, eu não ficaria chateado com os jogadores, eles deram tudo. Estou muito feliz", disse Mourinho.

O técnico do Manchester United ainda falou sobre o autor do gol, Anthony Martial. Mesmo não tendo a melhor finalização possível, o gol saiu. E o chefe celebrou. "A contribuição de Martial foi boa. Ele marcou num mau chute, às vezes um mau chute pode ter sido ótimo", destacou o técnico do United.

Sobre seu gesto, direcionado à emissora Sky Sports, que pedia silêncio após a vitória de hoje, Mourinho comentou: "Algumas pessoas falam demais. Relaxe um pouco, um pouco, não falo muito. Relaxe, relaxe, relaxe".

A equipe inglesa agora volta as ações para a Uefa Champions League. Em casa na terça-feira (31), os selecionados de José Mourinho encaram o Benfica pela 4° rodada da competição europeia.