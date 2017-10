Pochettino lamenta derrota diante do Manachester United: "Sinceramente não merecíamos mais"

Foto: Richard Heathcote/Getty Images

Em uma partida bem abaixo das expectativas, o Manchester United derrotou o Tottenham Hotspurs pelo placar de 1 a 0, gol de Anthony Martial. Com a vitória, os Red Devils chegaram aos 23 pontos e continuam na segunda colocação, enquanto os Spurs permanecem com 20, na terceira colocação, perdendo a invencibilidade na Premier League.

Após a partida, o treinador do Tottenham, Mauricio Pochettino falou sobre suas impressões em relação ao jogo e também em relação aos próximos compromissos do clube londrino.

"Foi um jogo parelho e sinceramente não merecíamos perder. As duas equipes tiveram boas chances de marcar e sem dúvidas foi um jogo difícil. Merecíamos um melhor resultado, mas sinto-me orgulhoso do esforço, principalmente nos últimos minutos. Perdemos em um erro (referindo-se a falha de Eric Dier no gol do United), mas no futebol isso acontece, sobretudo em partidas com essa importância. Ninguém deve ser culpado, seja individual ou coletivamente, devemos corrigir nossas falhas e seguir em frente. Não podemos alterar o resultado da partida."

Sem o artilheiro da Premier League, Harry Kane, que sofreu uma lesão na coxa, o treinador optou por uma formação com Dele Alli como referência no ataque e questionado sobre a ausência de seu principal atacante, ele afirmou:

"No futebol, sempre se fala sobre resultado. Claro, você sempre vai perder o seu principal atacante mas não é justo falar sobre Kane e precisamos ser justos com todos. Se Dele Alli tivesse marcado, tenho certeza de que estaríamos falando de uma maneira diferente. Se você analisar a nossa proposta de jogo, foi a mesma, mas o resultado foi diferente. Agora, seguimos em frente, na quarta-feira temos um jogo muito importante contra o Real Madrid pela Champions League."

Ainda questionado pelo retorno do atacante inglês, Pochettino afirmou que Kane será reavaliado pela equipe médica, afim de se ter uma posição sobre sua recuperação e se ele estará disponível para o jogo diante do Real Madrid, nessa quarta feira (1) em Wembley.