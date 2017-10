Arsenal vira sobre Swansea na segunda etapa e chega ao G-4

Google Plus

A 10° rodada da Premier League começou e prosseguiu neste sábado (28). Jogando no Emirates Stadium, o Arsenal recebeu o Swansea para prosseguir evoluindo na temporada. Apesar de esbarrar na defensiva dos galeses na primeira etapa, o time londrino virou e venceu o confronto por 2 a 1, com gols de Kolasinac e Ramsey. Clucas marcou o gol do Swansea.

O placar favorável colocou o time de Arsene Wenger na quarta colocação da competição com 19 pontos ganhos, nove atrás do líder Manchester City, que derrotou o West Brom e se isolou na lideranla. Já o Swansea segue sua irregularidade na temporada, com apenas oito pontos, beirando a zona da degola, atualmente na 17° posição.

Por ser mandante, o Arsenal foi obrigado a propor o jogo, já que o time de Paul Clement armou uma estratégia mais defensiva. Ozil e Kolasinac obtiveram as primeiras oportunidades, parando em Fabianski, ex-goleiro Gunner. No entanto, quem abriu o placar foram os visitantes. Abraham achou Clucas da entrada da área. O meia bateu sem chances para Cech.

Já no segundo tempo, o panorama mudou. O time da casa logo virou com gols aos 6 e 13 minutos. Kolasinac recebeu dentro da área e empatou. Já Ramsey foi o autor do gol da virada. O galês recebeu de Kola dentro da área, Fabianski não alcançou o chute no seu canto esquerdo.

Wenger e companhia seguem foco para a Uefa Europa League. Em casa na quinta-feira (2), o Arsenal enfrenta novamente o Estrela Vermelha, pela 4° rodada do torneio europeu. Já o Swansea só atuará no fim de semana pela Premier League. Em casa, o time enfrenta o Brighton às 12h do sábado (4).