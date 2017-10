Stoke City vence Watford fora de casa e se recupera na Premier League

No Vicarage Road, Watford e Stoke City se enfrentaram em duelo valido pela 10° rodada da Premier League. As duas equipes vivem situações distintas na tabela, com os Hornets brigando na parte de cima da tabela e o Stoke tentando se afastar da parte de baixo.

Com gol de Fletcher ainda no primeiro, o time visitante deu número ao placar de 1 a 0 e voltou a vencer após duas derrotas seguidas. O Stoke subiu na classificação, chegando a 13° colocação com onze pontos. O Watford, com as vitórias de Arsenal e Liverpool, cai para a sétima posição com 15 pontos.

As duas equipes entram em campo apenas no próximo fim de semana. O Stoke City abrirá a 11° rodada do inglês, recebendo o Leicester no Bet 365 Stadium no sábado (3) às 9h30. Já o Watford fechará contra o Everton fora de casa no domingo (4) às 14h30. Ambos os duelos no horário brasileiro de verão.

Os visitantes abriram o placar aos 16 minutos do primeiro. Em cobrança de escanteio, Shaqiri colocou a bola na cabeça de Darren Fletcher, o veterano antecipou-se e não deu chance alguma a Gomes. Os dois times ainda tentaram chegar mais ao ataque, mas esbarravam em sólidas defesas. No segundo tempo, o time da casa tentou se aproximar do empate mas sem sucesso.