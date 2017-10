Klopp destaca importância da vitória sobre Huddersfield: "Foi fundamental para nós"

Foto: John Powell/Liverpool FC via Getty Images

O Liverpool derrotou o Huddersfield Town por 3 a 0 na tarde deste sábado (28) com gols de Sturridge, Firmino e Wijnaldum. Todos os gols foram marcados no segundo tempo. Com a vitória, o time de Jurgen Klopp chega aos 16 pontos e assume a sexta colocação.

O técnico dos Reds falou sobre a boa vitória de sua equipe, apesar do primeiro tempo abaixo da expectativa: "Trabalhamos bem durante a semana, principalmente o posicionamento, para dificultar a defesa do adversário. No segundo tempo, adiantamos os jogadores e complicamos a vida do Huddersfield"

Sobre o primeiro tempo do Liverpool, o treinador alemão disse que "quase ninguém vai se lembrar" devido à excelente atuação do time na etapa complementar.

"No fim, ninguém vai se lembrar da primeira etapa , já que nosso segundo tempo foi realmente ótimo. Ajudou muito, três gols, três pontos, clean sheet (quando o time não sofre gols), foi fundamental para nós" ressaltou o alemão.

Sem o zagueiro Dejan Lovren, Klopp optou por colocar o estoniano Klavan no lugar do croata. O técnico do Liverpool falou sobre a lesão do camisa 6. "Foi muscular. No treino ele sentiu quando estava trocando passes com o Joel (Matip) e pediu para parar. Quando perguntei ao médico se dava para ele jogar, ele me disse que não. Foi basicamente isso" disse Klopp.

O próximo jogo do Liverpool será contra o Maribor, da Eslovênia na próxima quarta-feira (1°). A partida será em Anfield, pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Uefa.