Guardiola exalta vitória diante do West Brom mas faz ressalvas: "Podemos melhorar ainda mais"

Foto: Barrington Coombs/Getty Images

O Manchester City permanece como a única equipe invicta na Premier League. Nesse sábado (28), os Cityzens conquistaram vitória jogando fora de casa contra o West Bromwich Albion pelo placar de 3 a 2, abrindo cinco pontos em relação ao vice líder, Manchester United, que venceu o Tottenham por 1 a 0.

Após a partida, o treinador Pep Guardiola falou sobre o confronto diante do time de Tony Pulis e sobre as expectativas para os próximos duelos do Man City, pela Uefa Champions League diante do Napoli na quarta feira (1), a ser jogado no Estádio San Paolo, em Napóles e para o jogo diante do Arsenal, no próximo domingo (5) no Ettihad Stadium em Manchester.

"Os primeiros minutos foram bem movimentados, pois sabíamos que eles (WBA) iriam nos pressionar. Abrimos o placar, sofremos o empate e voltamos a liderar o jogo. Não tivemos nervosismo quando sofremos o gol e com nove vitórias em dez partidas, acredito que temos um ótimo começo para nós na Premier League. Claro que podemos melhorar, poderíamos ter vencido por 5 a 1 ou 6 a 1, mas sei que sempre há aspectos que podemos desenvolver após partidas assim. Temos uma longa temporada pela frente e estamos disputando todas as competições possíveis."

Guardiola foi questionado sobre uma declaração do treinador do Liverpool, Jürgen Klopp, que afirmou que o Manchester City mantendo seu estilo, poderia já assegurar o título inglês no mês de janeiro:

"Já viram um campeão em janeiro? Eu nunca. Estamos pensando no jogo diante do Arsenal, mas antes temos uma partida difícil contra o Napoli, onde já podemos nos garantir na fase de oitavas de final da Champions League. Nosso humor é bom, fazemos gols e sabemos que vamos conceder alguns também. Há muitos obstáculos a serem superados, principalmente quando chega o inverno. Existem pelo menos seis equipes capazes de competir nessa temporada."