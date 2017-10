Southampton cede empate ao Brighton e segue sem engrenar na Premier League

Foto: Reprodução/BHAFC

Para alguns torcedores, um "clássico" entre duas equipes de cidades litorâneas da Inglaterra, envolvendo Brighton and Hove Albion e Southampton, pela 10ª rodada da Premier League. Apesar de torcedores do Southampton considerarem o Portsmouth, que disputa a terceira divisão inglesa, como o grande rival (protagonizando o Dérbi da Costa Sul) e os Seagulls terem o Crystal Palace como o grande rival (M23 Derby).

O duelo foi bem abaixo do que se esperava de duas equipes embaladas por vitórias diante de West Ham e West Bromwich, respectivamente. Com o empate, o time de Hampshire segue na nona colocação, enquanto a equipe de East Sussex é a 11ª colocada.

Na próxima rodada, os Saints recebem o Burnley no dia 4 (sábado), em St Mary's, enquanto o Brighton visitará no mesmo dia o Swansea City, no País de Gales.

O treinador Mauricio Pellegrino promoveu mudanças no time, com as entradas de Sofiane Boufal, Wesley Hoedt e James Ward Prowse, que entrou na vaga do lesionado Mario Lemina. Já o Brighton contou com a volta do suspenso Hemed, que começou o jogo no banco de reservas. Os Saints começaram melhor o jogo e logo aos sete minutos, após rebote de falta cobrada por Prowse na trave, Steven Davis abriu o placar para os visitantes, marcando seu segundo gol no Campeonato Inglês. A primeira etapa seguiu sem emoção e com o Southampton buscando manter o placar favorável jogando fora de casa.

No segundo tempo, foi a vez do Brighton pressionar. E para não variar, Pascal Gross foi o grande destaque, dando sua quinta assistência na Premier League, servindo Glenn Murray, que marcou o seu terceiro gol na Premier League. O panorama no segundo tempo não mudou, com ambas equipes tentando atacar mas esbarrando nas defesas adversárias, cansaço e falta de criatividade. O empate foi de bom tamanho para o Southampton, que continua sem emplacar boa sequência na Premier League, enquanto o Brighton segue com seu panorama de se manter na elite do futebol inglês.