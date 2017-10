Em confronto de extremos, Benfica e Manchester United medem forças pela Grupo A

INCIDENCIAS: Partida válida pela quarta rodada do Grupo A da Uefa Champions League, a ser realizada no Old Trafford em Manchester, Inglaterra.

Em partida válida pela quarta rodada do Grupo A da Uefa Champions League, o Manchester United recebe, nesta terça feira (31), às 17h45 (de Brasília), o Benfica. Os ingleses querem manter o 100% de aproveitamento na competição, à medida que os português miram seus primeiros pontos nesta edição de UCL. O jogo ocorrerá no estádio Old Trafford, em Manchester.

No primeiro confronto entre as duas equipes, realizado no Estadio da Luz, em Lisboa, vitória magra dos Red Devils por 1 a 0. O gol do triunfo inglês foi marcado por Marcus Rashford, contando com uma falha do goleiro belga Mile Svilar, o mais jovem da posição a atuar em uma partida da Champions League.

O Manchester United é o líder da chave, com nove pontos, enquanto o Benfica é o lanterna, zerado. Caso vença, o time comandado por José Mourinho poderá garantir classificação às oitavas de final da competição de forma antecipada, desde que o Basel derrote o CSKA Moscou em jogo realizado no mesmo horário.

Embalado, United visa classificação antecipada

Os Reds Devils vêm de ótima vitória na Premier League no último final de semana. Mesmo não jogando seu melhor futebol, o time de José Mourinho derrotou o Tottenham pelo placar de 1 a 0, gol de Anthony Martial, que entrou para decidir o jogo no segundo tempo.

Durante a conferência de imprensa realizada nessa segunda-feira (30), no Aon Training Complex, foi perguntado a Mourinho se ele poderia começar a partida com Rashford e Martial jogando juntos. O treinador quis deixar o mistério "em aberto" sobre o time titular do confronto diante do Benfica.

Foto: Divulgação/MUTD

"Temos muitos jogos na temporada e se pudermos nos qualificar às oitavas já amanhã, seria melhor. Se pudermos ser o primeiro lugar, você não pode dizer que seria melhor em termos de sorteio, pois sabemos que há times que se qualificam como segundo colocados bem melhores que muitos líderes, ou seja, algo imprevisível. O Benfica é uma equipe melhor do que o Basel e CSKA, mesmo com uma situação delicada, vão lutar para pelo menos conseguirem um ponto contra nós. Já utilizei Marcus e Anthony juntos, contra o Swansea na Premier League, mas ainda não pensei no time que irá jogar amanhã."

O provável time que o treinador português colocará em campo tem (3-4-3): De Gea; Baily, Jones, Smalling; Valencia, Herrera, Matic, Young; Mhikitarian, Lukaku, Rashford, repetindo a formação com três zagueiros utilizada contra o Tottenham.

Desespero dos Dragões, que lutam pelos primeiros pontos na competição

Desde a derrota para o Manchester United pela Champions League, o Benfica não perdeu mais, tendo vencido suas duas partidas da Primeira Liga diante do Aves e do Feirense. Na liga portuguesa, o time é o terceiro colocado, com 23 pontos, estando a cinco pontos do líder Porto e a três do vice Sporting. O treinador Rui Vitória falou à imprensa antes da viagem do clube português à Inglaterra.

Foto: Divulgação/SL Benfica

"Os jogadores estão com um nível competitivo elevado. Trabalhamos constantemente para que todos os jogos sejam encarados da mesma maneira. e vamos acreditar no que estamos a fazer, nas nossas capacidades e nos nossos jogadores. O jogo de 15 dias atrás teve um perfil, mas amanhã pode não ser o mesmo. Vamos tentar aproveitar as poucas oportunidades que surgem neste tipo de jogos. Neste altura, era fundamental ter mais estabilidade, mas vamos à procura de soluções."

O provável time dos Encarnados para o jogo tem: Svilar; André Almeida, Luisão, Rúben Dias, Grimaldo; Fejsa, Filipe Augusto, Salvio, Diogo Gonçalves; Jonas e Seferovic.