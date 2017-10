Manchester United completa 80 anos com jogadores da base relacionados em todas as partidas

Lingard e Rashford foram formados em Old Trafford (Foto: Alex Livessey/Getty Images)

Um dos principais objetivos de um grande clube de futebol é ter uma base forte. Saber revelar jogadores e desenvolvê-los em busca do sucesso no profissional é uma meta importante, e que várias instituições têm como ponto central. E o Manchester United, um dos principais clubes do futebol mundial e que tem como uma de suas principais marcas o grande sucesso na revelação de novos jogadores, chegou a um feito de destaque.

Nesta segunda-feira (30), o maior campeão inglês completou incríveis 80 anos com pelo menos um jogador “homegrown” (formado dentro do clube) relacionado em todos os jogos da equipe profissional.

No jogo passado, a vitória contra o Tottenham pela Premier League no último sábado (28), estavam no grupo de 18 relacionados o atacante Marcus Rashford e os meias Jesse Lingard e Scott McTominay. Além disso, o goleiro Joel Pereira, o defensor Alex Tuanzebe e o machucado meia Paul Pogba também já foram relacionados pelo técnico José Mourinho somente nesta temporada. Com isso, foi atingido o número de 3.882 partidas seguidas com um jogador formado na base sendo relacionado para uma partida dos profissionais.

A última vez que o United entrou em campo sem nenhum jogador da base relacionado foi em 23 de outubro de 1937, quando o time então comandado por Walter Crickmer venceu o Sheffield Wednesday em casa por 1 a 0. Desde então, o clube cresceu nesse aspecto e conseguiu uma grande reputação no meio. Vários jogadores revelados em Old Trafford conseguiram sucesso mundial, com destaque para a famosíssima Classe de 1992, comandada pelo ex-técnico Sir Alex Ferguson e que teve os irmãos Gary e Phil Neville, David Beckham, Nicky Butt, Ryan Giggs e Paul Scholes.

Lingard, um dos jogadores da base no atual elenco e que tem 97 partidas pelo time profissional, falou sobre a marca atingida pelo United. “É enorme. É sempre bom ter jogadores locais e da academia no time principal, assim como os mais experientes. Temos uma boa mistura no momento. Estou definitivamente orgulhoso de passar pela base e jogar pela equipe principal. Crescer como fã do Manchester United e jogar com essa camisa são grandes honras para mim. Você sempre tentar jogar duro e dar 100% assim que você põe a camisa”, disse o meia inglês.

O próximo jogo do Manchester United é nesta terça-feira (31) contra o Benfica, pela quarta rodada da fase de grupos da Uefa Champions League, em Old Trafford.