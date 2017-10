Conte assume começo irregular do Chelsea e mostra decepção com segundo tempo diante da Roma

Foi a primeira derrota do Chelsea de Conte nesta Champions League (Foto: Paolo Bruno/Getty Images)

O Chelsea teve uma terça-feira (31) para esquecer. No Estádio Olímpico, o time londrino foi dominado – especialmente no segundo tempo – e sofreu uma dura derrota para a Roma por 3 a 0 pela quarta rodada do Grupo C da Uefa Champions League. Com o resultado, a equipe caiu para a segunda posição do grupo, com sete pontos (um atrás da Roma e quatro à frente do Atlético de Madrid). E o desempenho do campeão da Premier League, que foi bem abaixo do ideal, não deixou seu comandante nem um pouco satisfeito.

Em entrevista coletiva pós-jogo, Antonio Conte falou sobre o duro revés na Itália. O técnico elogiou a partida que os Blues fizeram no primeiro tempo e lamentou uma possível falta de sorte na perda de chances de gol. Porém, não escondeu a decepção com o desempenho na segunda etapa e deixou claro que o Chelsea perdeu porque a Roma teve mais vontade de buscar o resultado.

“Eu acredito que jogamos bem no primeiro tempo. Poderíamos ter marcado depois de 30 segundos, mas no intervalo sofremos o primeiro gol. Então criamos muitas chances, mas não fomos cirúrgicos o suficiente para convertê-las, e então a Roma marcou com o segundo chute na direção do gol. O que eu estou mais desapontado é com a performance no segundo tempo. A Roma provou ter mais fome, desejo, vontade de lutar e vencer. Faltou tudo para nós. A Roma foi melhor em termos de motivação e fome de vencer”, disse Conte.

“Há um grande desapontamento pelo nosso segundo tempo, porque não vi coisas positivas. Não gosto de falar sobre sorte, mas no primeiro tempo criamos muitas chances e não tivemos sorte em convertê-las. No segundo tempo há uma grande decepção porque foi muito ruim para um time como o nosso. Eles claramente mereceram essa vitória”, acrescentou.

Os torcedores que viajaram de Londres até Roma saíram tristes com a derrota (Foto: Giuseppe Bellini/Getty Images)

O treinador italiano também tentou puxar parte da responsabilidade para si, assumindo o objetivo de achar uma solução para o problema. Ele assumiu que a temporada do Chelsea tem sido de altos e baixos e que os Blues precisam encontrar a fome de vitórias que teve na campanha do título da Premier League na temporada passada. Para isso, segundo Conte, é necessário usar essa derrota como aprendizado e ter uma equipe pronta para lutar por coisas importantes – e que caso isso não aconteça, derrotas como a sofrida para a Roma podem ser mais comuns do que o normal.

“Meu objetivo é encontrar a melhor solução para tentar evitar esse tipo de jogo. Temos que trabalhar juntos e ter vontade de ir fundo. Se achamos que por sermos o Chelsea o oponente entra com medo, essa não é a coisa certa. Precisamos ter desejo de sermos protagonistas em todos os jogos. Precisamos achar a fome que mostramos durante toda a temporada anterior, e em alguns momentos dessa. Mas essa tem sido de altos e baixos. Se você é uma grande equipe, precisa ter estabilidade e consistência. Nesse momento, estamos lutando para achar esse balanço. Para ser competitivo você precisa de consistência, que não achamos até agora porque encontramos um número de problemas que precisamos ser fortes o suficiente para superar”, afirmou.

“Claro que precisamos tentar ter a força para entender e usar essa derrota da maneira certa. Como eu disse antes, nessa temporada temos que ir fundo se quisermos ser competitivos e lutar por algo importante. Se não estamos prontos para isso, podemos ter jogos como os de hoje. Temos que saber disso. Essa temporada será difícil se não entendermos rapidamente a maneira certa de ir”, complementou Conte.

O Chelsea de Antonio Conte não tem muito tempo para assimilar o revés na Champions League, pois tem um grande desafio no próximo domingo (5): recebe o Manchester United em Stamford Bridge pela 11ª rodada da Premier League. Na Champions League, o time de Londres só joga no dia 22 de novembro fora de casa, contra o Qarabag, no Azerbaijão.