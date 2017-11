Tottenham x Real Madrid ao vivo online pela Uefa Champions League 2017/18

Google Plus

É mais uma rodada de Uefa Champions League. E hoje com um enorme duelo: Tottenham x Real Madrid, disputado em Wembley, Londres.

Você acompanha todos os detalhes da partida a partir das 16h no horário de Brasília.

Cuneyt Çakir (TUR) será o dono do apito. O árbitro foi responsável pelo comando do histórico duelo entre Corinthians x Chelsea pela final do Mundial de Clubes de 2012. É um dos melhores na atualidade.

Wembley certamente estará lotado. O estádio recentemente sediou finais de Champions League, vencida pelo rival do Madrid, o Barcelona, diante de um rival do Tottenham, o United.

Inclusive foi diante de uma equipe de Manchester que os Spurs perderam no fim de semana. Confronto pesado ante o United e derrota pelo placar mínimo.

Nas ligas locais, os dois times tropeçam mais que o normal. Enquanto o Real se afasta do Barcelona, líder com oito pontos na frente, o Tottenham se vê longe dos rivais de Manchester, que lideram a Premier League.

É o começo do returno da fase de grupos. Os dois times ainda enfrentarão Borussia Dortmund e Apoel.

Do outro lado, o melhor jogador de 2017 está confirmado. Cristiano Ronaldo segue inconstante, mas nunca se pode duvidar do artilheiro, agora mais centralizado e ainda mais mortal, dentro da área.

Mauricio Pochettino, técnico do Tottenham, compareceu para a entrevista coletiva logo após o último treino de sua equipe antes do jogo e confirmou a expectativa de poder contar com Harry Kane - que se recupera de lesão - em um jogo tão importante.

O Tottenham provavelmente entrará com uma equipe diferente daquela que empatou em Madri. Dembelé, Dele Alli e Dier devem ser titulares no time inglês.

O problema é que o mítico Wembley é uma espécie de maldição da equipe na Premier League. Poucas vitórias e quase nada de bom, enquanto nos outros torneio, o time se dá bem como mandante.

O Tottenham vive uma sina com seu estádio. Enquanto o White Hart Lane segue em construção, a equipe utiliza o Wembley.

Na liga espanhola, o Real é instável demais. No último fim de semana levou a virada contra o pequeno Girona, fora de casa. A atuação foi extremamente fraca e a derrota ainda foi por pouco gol.

O Real tem um começo de temporada bem esquisito. Na Champions, começa de forma mais sólida, mesmo após um duelo mediano contra o bom time do Tottenham.

Borussia Dortmund, da Alemanha, e APOEL, do Chipre, se enfrentam na outra partida do grupo. Praticamente eliminados, lutam agora pela terceira colocação e uma possível vaga na Uefa Europa League.

As equipes se enfrentaram na última rodada no Santiago Bernabéu e a partida terminou empatada por 1 a 1, com gols de Varane (contra) e Cristiano Ronaldo cobrando pênalti.