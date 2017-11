Avassalador, City vence Napoli, afunda rival italiano e confirma classificação antecipada às oitavas

Na tarde desta quarta-feira (01), Napoli e Manchester City entraram em campo pela quarta rodada da fase de grupos da Uefa Champions League. Enquanto os italianos jogavam para manter viva a chance de classificação na chave, os ingleses entravam em campo com o objetivo de garantir classificação antecipada às oitavas.

Apontadas como as duas equipes que apresentam o melhor futebol na Europa no momento, Napoli e City não decepcionaram e protagonizaram uma grande partida. Com muitos gols, viradas e alternâncias de domínio, melhor para os visitantes: 4 a 2, gols de Otamendi, Stones, Agüero e Sterling. Insigne e Jorginho, de pênalti, balançaram a rede pelos donos da casa.

(Foto: Maurizio Lagana/Getty Images)

Na outra partida do grupo, o Shakhtar Donetsk bateu o Feyenoord por 3 a 1, placar que agravou a situação do Napoli no grupo. Os ucranianos foram aos nove pontos, mantendo-se na segunda posição, enquanto os italianos somam apenas três, com somente duas rodadas por disputar. A equipe de Sarri precisa vencer seus próximos dois compromissos e torcer para o Shakhtar não somar pontos.

O Manchester City, por sua vez, segue com 100% de aproveitamento na competição europeia - quatro vitórias em quatro partidas -, e já garantiu sua vaga nas oitavas de final.

Na próxima rodada da Uefa Champions League, a ser realizada nos dias 21 e 22 de novembro, os Partenopei terão confronto direto: recebem o Shakhtar Donetsk, no Estádio San Paolo. Qualquer resultado diferente de uma vitória, elimina matematicamente os italianos. O City, já classificado, recebe o já eliminado Feyenoord.

Confira os lances da partida:

90+4' FIM DE JOGO NO SAN PAOLO!

90+2' GOOOOOOOOOOLLLLL!! DO CITY!! Sterling!

Em novo contra-ataque fulminante, De Bruyne acha Sterling livre pela direita. O atacante domina e finaliza cruzado, de pé direito, sem chance para Reina. AVASSALADOR!

90+1' Mais 4 minutos de acréscimo no San Paolo.

90+1' CARTÃO AMARELO PARA OTAMENDI!

90' David Silva cruza para o meio da área, Bernardo Silva aparece livre entre os zagueiros, mas erra finalização.

88' ÚLTIMA SUBSTITUIÇÃO NO CITY

Sai: Sané

Entra: Gabriel Jesus

86' UUUUUUUUUUH! Quase o quarto do City!

Sané é lançado em profundidade, avança e toca para Bernardo Silva, na entrada da grande área. O português finaliza firme de primeira, obrigando Reina a fazer grande defesa.

85' Citizens trocam passes em seu campo de defesa. Napoli parece sem forças para reagir.

83' David Silva toca para Bernardo Silva, que chama Sterling, mas o atacante é travado na hora da finalização.

82' ÚLTIMA SUBSTITUIÇÃO NO NAPOLI

Sai: Jorginho

Entra: Ounas

79' Sané cobra a falta por cima da barreira, mas a bola sobe demais.

78' Fernandinho arranca do meio de campo e é derrubado na altura da meia-lua. Falta perigosíssima pro City.

75' SUBSTITUIÇÃO NO CITY

Sai: Agüero

Entra: Bernardo Silva

74' SUBSTITUIÇÃO NO NAPOLI

Sai: Allan

Entra: Rog

74' City troca passes e tenta cansar os italianos.

73' Sarri prepara sua segunda substituição.

71' Situação muito complicada do Napoli no momento. Precisa da virada!

70' SUBSTITUIÇÃO NO CITY

Sai: Gundogan

Entra: David Silva

69' GOOOOOOOOOLLLL DO CITY!!! AGÜERO!!

Um contra-ataque mortal! Fulminante! Sané arrancou do campo de defesa, driblou os marcadores e só parou no último defensor: Hysaj. Mas no corte, a bola acabou sobrando nos pés do artilheiro Agüero, livre, que finalizou no cantinho de Reina.

68' QUE DEFESA DE EDERSON!!

Callejón é lançado nas costas de Delph, invade a área e finaliza firme, mas o goleiro do City faz um milagre e espalma para escanteio.

67' City recupera a bola na intermediária, De Bruyne acha Kun Agüero livre na pequena área, mas o argentino estava impedido.

65' Jogo pega fogo no San Paolo!

63' Visitantes tentam reagir imediatamente: Sterling arranca pela direita e cruza. Bola desvia na marcação e ingleses pressionam pedindo pênalti.

62' Jogadores do City reclamaram muito da marcação da penalidade.

62' GOOOOOOOOOOOOL DO NAPOLI!!! Jorginho!!

Meia ítalo-brasileiro desloca Ederson na cobrança de pênalti e empata o jogo!

61' PÊNALTI PRO NAPOLI!!!!

Após bate-rebate na área, bola espirra e sobra para Albiol. O espanhol tenta finalizar, mas sofre contato de Sané. Árbitro nem hesita e marca penalidade.

61' Napoli consegue dois escanteios consecutivos e ensaia uma pressão.

59' É a vez do City encurralar o Napoli em seu campo de defesa.

56' UUUUUUUUUUUH!!! NA TRAVE! QUE JOGADA DO INSIGNE!

Atacante napolitano faz bela jogada pelo lado esquerdo, risca a marcação e finaliza firme da entrada da área. A bola faz linda curva e explode no travessão de Ederson. Quase o empate!

54' Mertens tenta jogada individual, mas é desarmado na bola, na altura da meia-lua.

52' Napoli tenta se reorganizar após a virada.

50' Insigne arrisca finalização de fora da área, mas não assusta Ederson.

48' Dois gols de cabeça, dois gols de zagueiros! O City vira no San Paolo!

48' GOOOOOOOOOOOOOL DO CITY!!! Stones!

Após cobrança de escanteio de Sané, o zagueiro artilheiro Stones sobe mais que toda a defesa napolitana e cabeceia forte. A bola estoura na trave e pinga dentro do gol.

46' Insigne arrisca cruzamento rasteiro, buscando Mertens, mas Ederson faz a defesa.

46' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

As duas equipes retornam ao gramado para o segundo tempo.

Na primeira finalização dos Citizens em direção ao gol de Reina, veio o empate. Otamendi, de cabeça, igualou o marcador no San Paolo, colocando os visitantes de vez no jogo. O tento animou a equipe de Guardiola, que dominou os 15 minutos finais e quase virou com Stones.

O Napoli dominou os primeiros 30 minutos de jogo, marcando alto e sufocando demais a saída de bola do City. Aos 21 da primeira etapa, após bela tabela entre Mertens e Insigne, o camisa 24 deslocou Ederson e abriu o placar da partida.

45+2' Fim do primeiro tempo no San Paolo!

Posse de bola: Manchester City 53% vs. 47% Napoli

44' Teremos +2 minutos de acréscimo.

42' Sterling avança pelo lado esquerdo, invade a área e cai após disputa de bola com Hysaj, pedindo pênalti. Juiz manda o jogo seguir.

41' Donos da casa não assimilaram bem o gol de empate. Citizens dominam as ações no momento.

39' NA TRAAAAAAAAAVE!! Stones quase vira o placar!

City arrisca cruzamento, defesa rechaça parcialmente, mas a bola sobra no alto dentro da área. Stones cabeceia firme, e a bola explode no travessão de Reina.

38' Sterling arranca sozinho do meio-campo, vai levando a marcação e arrisca finalização. Koulibaly corta pra escanteio.

36' Napoli controlava as ações, mas o City, cirúrgico, igualou o placar em sua primeira finalização em direção ao gol.

34' GOOOOOOOOOOLLLLLL DO CITY!! Otamendi!

City cobra escanteio curto, Sterling cruza na segunda trave. Otamendi sobe mais que a marcação de Hysaj e balança as redes!

32' UUUUUUUUUUH! Quase o empate do City!

De Bruyne arrancou e tocou para Sterling na direita, que cruzou para Agüero na marca do pênalti. Argentino finalizou, mas o chute foi desviado pela defesa e quase matou Reina. Escanteio!

30' Maggio jogará na lateral direita, Hysaj é deslocado para a esquerda.

29' SUBSTITUIÇÃO NO NAPOLI

Sai: Ghoulam

Entra: Maggio

29' Jogo paralisado. Lateral sentiu o joelho direito.

28' Ghoulam cai no gramado e pede substituição.

27' Callejón derruba Agüero na intermediária, City cobra rápido e tenta surpreender, mas defesa corta bem.

24' City tenta colocar a bola no chão e trabalhar a posse de bola.

21' GOOOOOOOOOOOOLLLLLL DO NAPOLI!!! Insigne!

Que trama do ataque napolitano. Tabela linda entre Mertens e Insigne, o camisa 24 recebe livre pelo lado esquerdo e toca com categoria pro fundo do gol, sem chance pra Ederson!

20' Domínio absoluto dos italianos até o momento.

19' Mertens recebe lançamento, domina e balança as redes, mas o impedimento já havia sido assinalado.

No outro jogo da chave, placar de momento: Shakhtar 2-1 Feyenoord.

16' Donos da casa exploram muito o lado direito da defesa inglesa, lateral Danilo tendo muito trabalho.

16' Mais uma investida napolitana pela esquerda, Mertens estica para Insigne, mas a defesa corta pra escanteio.

13' Mertens recebe pela esquerda e arrisca finalização mesmo sem ângulo, mas chute sai fraco.

12' Hamsik lança Mertens, o belga tenta encobrir Ederson mas erra finalização. Goleiro defende com tranquilidade.

10' Pressão napolitana surtindo muito efeito, City não consegue sair do seu campo de defesa e perde muitas bolas em sua intermediária.

9' Insigne faz jogada individual pela esquerda, arrisca cruzamento, mas fica na marcação.

7' Mertens cobra mal, em cima da barreira.

7' Otamendi derruba Mertens na altura da intermediária. Falta perigosa pros donos da casa.

6' Primeira finalização na partida!

Hamsik arrisca chute de fora da área, Ederson defende em dois tempos.

5' Napoli sufoca demais a saída de bola do City.

4' Sterling recebe na altura da meia-lua e invade a área, mas Albiol consegue corte preciso.

3' Napoli troca passes em seu campo defensivo.

2' Sané recebe dentro da grande área, tenta cortar a marcação, mas é travado na hora da finalização.

00' ROLOU A BOLA!