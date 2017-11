Perto de vaga à próxima fase da UEL, Arsenal recebe Estrela Vermelha para manter 100%

Buscando manter sua campanha, até aqui, perfeita, o Arsenal receberá, nessa quinta-feira (2) o Estrela Vermelha, da Sérvia, no Emirates Stadium, pela quarta rodada do Grupo H da Uefa Europa League, a segunda competição mais importante do futebol europeu. Apesar de utilizar uma equipe alternativa em todas as partidas, os comandados de Arsène Wenger estão sobrando na chave e dependem de apenas uma vitória para se classificar para a fase de mata-mata.

Na última rodada, as duas equipes também se encontraram. Jogando no Estádio Marakana, na Sérvia, os Gunners conquistaram suados três pontos apenas nos minutos finais da partida, quando Wilshere, Walcott e Giroud fizeram uma bonita jogada, envolvendo muitos passes, para uma conclusão ainda mais bonita do francês, que finalizou em uma bonita acrobacia.

O Estrela Vermelha, por sua vez, tem 4 pontos conquistados, está empatado com o Bate Borisov e, consequentemente, ainda sonha com a vaga para a fase de 32-avos de final. O grande adversário pela segunda vaga do grupo enfrentará o Colônia, da Alemanha, que ainda não somou nenhum ponto na competição.

Arsenal: time alternativo terá prioridade novamente

Assim como em todas as partidas dessa Europa League, o Arsenal deverá entrar com uma equipe recheada de reservas e de jovens valores da base. O trio de ataque titular, formado por Alexandre Lacazette, Mesut Özil e Alexis Sanchez, deverá nem ser relacionado, pensando na partida do próximo domingo (5), contra o Manchester City, pela Premier League.

Dessa maneira, alguns nomes conhecidos pela torcida, como Jack Wilshere e Theo Walcott, deverão receber chances e figurar no onze inicial. Outros nomes, como Reiss Nelson, grande ícone da base, também deverão ser titulares – a intenção, de acordo com o treinador Arsène Wenger, é rodar e deixar todo o elenco com ritmo de jogo para o restante da temporada

“Ambas as equipes (titular e reserva) mostram trabalho nos treinos. Quando eu coloco uma para enfrentar a outra, é muito duro. Eu comecei uma rotina de rotação de elenco e quero me prender nisso até aqui. Eu tenho que dizer que fiquei impressionado com a qualidade apresentada até aqui em todas as competições. É muito difícil mudar, já que todos querem e merecem jogar, por conta de suas qualidades técnicas.”, disse o treinador francês.

Time visitante busca surpreender

Apesar do resultado negativo na Sérvia, a equipe do Estrela Vermelha mostrou um bom futebol nessa partida e assustou o Arsenal em algumas ocasiões. A principal arma do time é Richmond Boakye, atacante ganês, artilheiro da equipe comandada por Vladan Milojevic, que buscará um milagre na Inglaterra, visto a diferença técnica das duas equipes, mesmo com os Gunners jogando com um time recheado de reservas.

Para essa partida, o lateral esquerdo Milan Rodic não estará disponível, já que fora expulso na partida entre as duas equipes no mês passado. Para o seu lugar, é provável que o sérvio Marko Gobeljic herda a vaga na equipe titular, que provavelmente estará em um 4-2-3-1.