Klopp destaca paciência do Liverpool na vitória sobre o Maribor

Foto: Michael Reagan via Getty Images

O Liverpool derrotou o Maribor por 3 a 0 na noite desta quarta-feira (1º) pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Uefa. Os gols foram marcados por Salah, Can e Sturridge, todos no segundo tempo.

Após vencer, o time de Jurgen Klopp assume a liderança do grupo E com oito pontos, além de ser o único invicto no grupo. O técnico alemão falou sobre a paciência dos Reds para construir a vitória sobre o time esloveno.

"A paciência é sempre importante no futebol (...) Foi muito parecido com o último jogo. No intervalo, disse para eles se manterem pacientes que a vitória iria vir naturalmente (...) Não foi a melhor das nossas partidas, mas conseguimos a vitória. Três gols, clean sheet (quando o time não sofre gols), oito pontos, perfeito" disse Klopp.

O técnico dos Reds também falou sobre o péssimo desempenho em cobranças de pênaltis de sua equipe em Anfield. São quatro penais desperdiçados pelo Liverpool em casa.

"Depois de vencer um jogo, isso não é um grande problema, mas é claro que não gostamos dessa situação. Na minha opinião, o pênalti do James (Milner) foi bem batido, mas foi uma bela defesa do goleiro. A cobrança anterior (de Salah) não foi muito boa, porém a de hoje foi boa. Encontraremos um batedor certo com certeza" ressaltou o alemão.

Sobre a lesão de Wijnaldum, Klopp não afirmou nada, apesar de acreditar que não é nada mais grave. O jogador deve passar por exames nos próximos dias.

No próximo sábado (4), o Liverpool vai voltar suas atenções para a Premier League, onde enfrentará o West Ham fora de casa, em jogo válido pela 11ª rodada.