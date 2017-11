Guardiola destaca 'personalidade' do City e exalta Agüero: "Lenda do clube"

Argentino bateu recorde e se tornou o maior artilheiro da história do City (Foto: Robbie Jay Barratt / AMA via Getty Images)

Manchester City e Napoli lideram, invictos, seus respectivos campeonatos nacionais. A disputa entre os dois pela Uefa Champions League foi antecipada como de altíssimo nível. E assim viu o treinador dos Citizens, Pep Guardiola, que exaltou a vitória do seus comandados por 4 a 2 nesta quarta-feira (1º) justamente pela dificuldade do embate.

O estilo de jogo do catalão sempre foi de controlar a partida, tentar limitar as chances do adversário com a bola ao mesmo tempo que tira a possibilidade dele marcar. E ele sabia que, contra o Napoli, isso não poderia acontecer, portanto precisou utilizar-se de jogadas com bola parada e contra-ataques, resultado dos quatro gols do time.

"Nesse nível [de jogo], nós não podemos controlar os 90 minutos. Vamos sofrer um pouco e o ponto disso tudo é saber como reagir nessa situação", declarou o espanhol. "Nós fizemos duas vezes - depois do 1 a 0 e do 2 a 2. E isso é o que me deixa bem feliz. Quando tudo vai bem, até eu e você podemos jogar. É fácil. O 'porém' é como você reage a maus momentos, e o fizemos muito bem", analisou.

Continuando a análise sobre o Napoli em si, o técnico fez questão de apontar o quão feliz está de ter vencido os italianos duas vezes depois de ter sido eliminado contra um forte Monaco das oitavas na temporada passada."Acho que temos muitas respostas [sobre o City]. Em duas semanas, ganhamos contra um time top. Estou muito feliz pelos jogadores, especialmente pela personalidade", comentou.

Além da importante vitória e classificação antecipada para as oitavas da competição, o City também festeja outra marca: Sergio Agüero se tornou o maior artilheiro da história do clube ao fazer um na quarta. Ele ultrapassou Eric Brook, que tinha a marca por quase 80 anos. O argentino fez o 178º gol com a camisa do azul de Manchester e Guardiola ressaltou a importância do atleta para a história da agremiação.

"Quando um cara conquista isso - um grande parabéns! O que ele tem feito por todos os seus companheiros é incrível; ele é uma lenda da história desse clube. Aproveitem. Todos têm de estar muito orgulhosos", disse Pep.

Agora o City volta suas atenções para a Premier League, onde enfrenta o Arsenal no próximo domingo (5), pela 11ª rodada da competição. Pela UCL, os Sky Blues só retornam a campo no próximo dia 21 frente o Feyenoord pela quinta rodada do Grupo F.