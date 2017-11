Arsenal empata sem gols com Estrela Vermelha e avança aos 16-avos

INCIDENCIAS: partida válida pela quarta rodada do grupo h da uefa europa league 2017/18, realizado no emirates stadium, em londres, inglaterra.

Nos três primeiros jogos do Grupo H, o Arsenal entrou em campo com times alternativos, dando chance para muitos garotos e jogadores que precisam de tempo de jogo. Contra o Estrela Vermelha, no Emirates nesta quinta-feira (2), a maneira de escalar se manteve, mas os resultados não. As equipes empataram por 0 a 0 e os Gunners perderam o 100% que tinham até então, mas sendo suficiente para avançar aos 16-avos de final.

A igualdade deixam os comandados de Arsène Wenger ainda em primeiro no grupo, agora com 10 pontos ganhos, seguido pelo próprio Estrela Vermelha, com agora cinco pontos ganhos. BATE Borisov figura em terceiro com quatro e o Colônia, que venceu a sua primeira partida continental depois de 25 anos, em último com três pontos. Os londrinos não podem ser alcançados pelos alemães e a outra vaga fica entre os bielorrussos e os sérvios, que ainda se enfrentam.

Os clubes ingleses continuam com o Estrela Vermelha no sapato. A equipe sérvia não perde na Inglaterra desde 1991, quando sofreu revés para o Manchester United. Os Red Devils são o único clube a vencer os sérvios duas vezes.

Agora, as equipes passarão a pensar nos seus campeonatos nacionais antes da pausa para a próxima Data Fifa e voltam a entrar em campo no próximo dia 23 de novembro, quando visita o Colônia pela quinta rodada da chave.

Arsenal domina posse de bola, mas é Estrela Vermelha quem tem a melhor chance no primeiro tempo

Embora jogasse com um time alternativo, o Arsenal começou o jogo tendo mais a bola, tentando controlar a redonda, o relógio e buscando anular as chances que o adversário pudesse a ter. Enquanto isso, o Estrela Vermelha pressionava os Gunners no campo ofensivo, tentando roubar o esférico e construir alguma jogada. Aos seis minutos, tendo a bola, acabou perdendo e, no contra-ataque, Walcott acabou arriscando o chute, mas mandou por cima do gol.

Na metade da primeira etapa, os donos da casa já estavam com posse de bola superior a 60%. Teve uma nova oportunidade aos oito minutos, com o camisa 14 novamente, mas acabou acertando o rosto do adversário na jogada. Embora o jogo tivesse sendo controlado no quesito posse de bola para os anfitriões, aos 30 minutos apenas uma finalização havia sido feita na partida inteira.

A primeira boa chegada dos sérvios aconteceu aos 34 minutos, quando, em contra-ataque, Srnic acabou soltando a bomba de fora, mas viu Macey cair para fazer a defesa. Goleiro da base vem recebendo bons minutos na competição, mostrando serviço quando importa. Aos 44, porém, o arqueiro ficou de frente com Boakye, que teve a melhor chance do primeiro tempo, mas acabou mandando para fora.

Gunners ensaiam pressão, mas não chegam ao gol e partida termina em empate sem gols

A primeira chegada do segundo tempo foi do Arsenal, com Giroud, que recebeu bola fora da área, ajeitou para a perna esquerda, ganhou espaço e arrematou, com força, mas mandou por cima do gol. Srnic chegou arrematando para os visitantes, aos cinco minutos, mas Macey ficou fácil com a redonda. Srnic andou sendo o jogador mais perigoso do Estrela Vermelha durante todo o embate.

Ele apareceu novamente com perigo pela direita, agora cruzamento rasteiro, mas Boakye não conseguiu chegar na bola, assim como Macey ou a marcação do Arsenal. Quando o relógio marcava próximo dos 20 minutos, Willock usou o corpo na área, fez a bola girar e Wilshere acabou chegando para finalizar. A redonda passou pelo goleiro, mas não pelo zagueiro, que afastou quase em cima da linha.

Para o restante da partida, o Arsenal conseguiu impor uma pressão ofensiva, mas nada que pudesse quebrar a boa defesa posta pelo Estrela Vermelha. Os Gunners ainda tiveram duas jogadas em que pediram por penalidade máxima, mas não atendida e Walcott e Wilshere tiveram outras oportunidades. Nos acréscimos, Coquelin arriscou de primeira, mas mandou para fora pegando errado na redonda.