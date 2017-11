Interino David Unsworth lamenta derrota contra Lyon e projeta recuperação do Everton

Google Plus

Foto: Jean Catuffe/Getty Images

Nesta quinta-feira (2), o Everton viajou até a França para enfrentar o Lyon, mas acabou sendo derrotado por 3 a 0. A partida foi válida pela quarta rodada do grupo E da Uefa Europa League, e os gols dos mandantes foram de Traoré, Aouar e Depay.

O técnico dos ingleses, David Unsworth, concedeu entrevista após o apito final e lamentou mais uma derrota. Segundo ele, a principal falha foi o desequilíbrio, visto que a equipe sofreu três tentos em pouco mais de meia hora.

"Estou muito desapontado com o resultado. Por quase 70 minutos, beiramos a perfeição com nosso plano de jogo e criamos algumas oportunidades que deveríamos ter convertido. (...) O esforço e comprometimento existiram. No entanto, não podemos cair como fazemos quando levamos um gol. É algo a ser corrigido o mais rápido possível."

Unsworth também falou sobre a sequência ruim dos Toffees, que não saem de campo com um triunfo há oito jogos. Para o treinador, quanto mais tempo tal série durar, mais afetado será o grupo, e por isso é importante vencer logo.

"Confiança é uma grande palavra no futebol, e você só consegue tê-la vencendo jogos. Precisamos fazer isso rápido, particularmente no domingo [contra o Watford], que eu acredito ser um jogo importantíssimo para o clube, para mim e para os jogadores".

O técnico também comentou sobre a situação de Cuco Martina, que chegou a desmaiar após dividida com um adversário e saiu de campo imobilizado: "Cuco sofreu uma concussão e está com dores no pescoço. Ele foi direto para o hospital e vai realizar raios-X e exames lá. Desejamos-lhe o melhor."

O Everton voltará a campo no próximo domingo (5), às 14h30, quando receberão o Watford no Goodison Park. A partida será válida pela 11ª rodada da Premier League.