Ainda sem Coutinho, Liverpool encara West Ham fora de casa

Buscando maior regularidade na Premier League, o Liverpool vai à Londres enfrentar o West Ham United pela 11ª rodada do campeonato nacional. O jogo será neste sábado (4) às 15h30 (Brasília).

Com 16 pontos, os Reds precisam vencer para se igualarem à pontuação de Arsenal e Chelsea, ambos com 19 pontos. Já os Hammers querem distância da zona de rebaixamento. O time de Slaven Bilic está a um ponto do Everton, que é o primeiro da zona do descenso.

O último jogo entre as duas equipes foi no Estádio Olímpico de Londres, que também será palco do duelo deste sábado. O Liverpool saiu vitorioso daquela partida após aplicar 4 a 0 nos donos da casa com atuação de gala de Philippe Coutinho, que está fora do jogo de sábado.

Sem Coutinho, Liverpool busca aproximação dos líderes

Jurgen Klopp não poderá contar com o meia brasileiro Philippe Coutinho, que ficou de fora dos últimos dois jogos do Liverpool. O holandês Wijnaldum é dúvida para o jogo, após sentir um problema na partida contra o Maribor, pela Liga dos Campeões. O zagueiro Lovren deve retornar ao time. O técnico dos Reds falou sobre os desfalques.

"Coutinho está fora de combate. Ele precisa descansar e voltará em breve. Sobre Gini (Wijnaldum) não tenho certeza, temos que ver (...) Lovren, sim, talvez. Temos que esperar até a hora do jogo para confirmar" disse Klopp.

Sem Coutinho e Wijnaldum, o técnico alemão deve optar pela manutenção de Milner, Can e Henderson no trio de meio campistas. Com a ausência de Mané, Oxlade-Chamberlain deve começar pelo lado esquerdo de ataque. A outra opção é a ida de Firmino para a canhota e a escalação de Sturridge para comandar o ataque dos Reds.

Caso vença, o Liverpool atinge a marca de 19 pontos e se iguala a Arsenal e Chelsea. Os Reds buscam maior regularidade no campeonato e maior estabilidade na defesa, que é uma das piores do campeonato com 16 gols sofridos.

West Ham busca se afastar da zona de rebaixamento

Os comandados de Slaven Bilic buscam se recuperar de um início ruim na Premier League. Os Hammers venceram apenas duas partidas nesta edição do campeonato inglês; empataram três e perderam cinco jogos.

O time de Londres não poderá contar com Antonio, Byram, Fonte e Collins, lesionados. Zabaleta também está fora, suspenso. O volante Kouyate deve ser escalado na defesa dos Hammers.

Até a derrota por 4 a 0 para o Liverpool, o West Ham defendia uma invencibilidade de cinco jogos contra o time de Merseyside, tendo inclusive eliminado os Reds da Copa da Inglaterra de 2015/16.

O trabalho de Bilic no West Ham vêm sendo questionado desde a última temporada, onde o time foi mal na Premier League e eliminado prematuramente na Liga Europa. Novamente, os Hammers começam mal a liga, com um investimento ainda maior, tendo contratado nomes como Joe Hart, Pablo Zabaleta e Chicharito Hernandéz.