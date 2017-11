Com Peter Crouch decisivo, Stoke e Leicester empatam em grande jogo

Pela abertura da 11ª rodada da Premier League, o Stoke City recebeu o Leicester City no Brittania Stadium, que empataram pelo placar de 2 a 2. Em partida equilibrada, coube ao experiente Peter Crouch, entrar na segunda etapa e garantir o ponto aos Potters, que seguem na 14ª colocação com 12 pontos, enquanto que os Foxes estão na 10ª posição, com 13 pontos.

Na próxima rodada do Campeonato Inglês, que ocorrerá daqui a duas semanas, o Leicester receberá o Manchester City, no King Power Stadium, enquanto o Stoke vistará o Brighton, no Amex Stadium.

A partida começou bastante estudada, e a primeira chance clara de gol veio após jogada individual de Choupo-Moting, que arriscou da entrada da área e exigiu uma boa defesa de Kasper Schmeichel, aos 29 minutos. A resposta dos comandados de Claude Puel veio rapidamente, com Iborra, que aproveitou o rebote dentro da área após cobrança de escanteio para encher o pé e abrir o placar em favor dos visitantes.

O gol não mudou o panorama da partida, que seguiu com os visitantes com mais posse de bola e a equipe da casa focada em aproveitar os contra ataques. E foi em um desses que Choupo-Moting encontrou Shaqiri dentro da área, livre de marcação, que marcou o gol de empate do Stoke.

Na segunda etapa, o Leicester voltou a ter maior domínio das ações, porém tinha dificuldades para criar chances devido a forte marcação do time de Mark Hughes. Mahrez, após excelente jogada individual, acertou um belo chute rasteiro para vencer Jack Butland. No entanto, aos 24 minutos, o treinador da equipe da casa colocou Peter Crouch na vaga de Ramadan Sobhi e, em alguns minutos depois, o grandalhão conseguiu um cabeceio, que garantiu o empate aos donos da casa, marcando seu 57º gol com a camisa do Stoke. Nos minutos finais, as duas equipes diminuiram o ritmo e ficaram receosas em buscar a vitória.