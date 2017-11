Liverpool goleia West Ham fora de casa e se reaproxima do G-4

O sábado (4) de Premier League se encerrou em Londres. O West Ham recebeu o Liverpool no estádio olímpico pela 11° rodada. As duas equipes seguiam devendo na competição, com os donos da casa próximos de entrar na zona de rebaixamento. Mas o time visitante saiu vencedor por a . Com gols de Salah (duas vezes), Matip e Oxlade-Chamberlain, os reds venceram a quinta no inglês.

Philippe Coutinho seguiu de fora, por lesão. Ainda assim, os visitantes foram massacrantes no setor de ataque. No primeiro tempo, os reds abriram com 2 a 0 após gols em dois minutos. O time do Liverpool marcou mais duas vezes na etapa final e só viu os Hammers marcarem apenas uma vez. Agora, o Liverpool encostou mais na zona de Champions, chegando na sexta posição com 19 pontos. Já o time de Slaven Bilic estão na 17° colocação com nove, um ponto acima de Swansea e Everton.

Os dois times só voltam a campo pela Premier League após a Data Fifa. No dia 18, em um sábado, o Liverpool recebe o Southampton em casa. Já no domingo (19), o West Ham encara o Watford no Vicarage Road às 14h, ambos os duelos no horário brasileiro de verão.

Dois gols em dois minutos dão vitória parcial aos visitantes

Logo no primeiro minuto de jogo, Firmino teve chance de abrir o placar após cobrança de falta, mas Hart fechou o ângulo e a defesa afastou em seguida. Os minutos após o susto foram estagnados, com ambos os times no estádio olímpico sem assustar Hart e Mignolet.

Porém, os reds abriram o placar. Aos 21 minutos, o West Ham cobrou escanteio. A bola sobrou para Mané que atravessou o campo inteiro e rolou no momento certo para Salah, que bateu sem chances para Hart. Dois minutos após, o Liverpool ampliou o placar. Em escanteio, agora a favor do time visitante, o meia Noble desviou contra o próprio gol, Hart fez linda defesa mas o rebote ficou para Matip, que tocou para o gol.

O terceiro gol ainda era buscado pelo Liverpool. Do lado esquerdo, Firmino fez um misto de chute com cruzamento, que teve a intervenção de Joe Hart. Enquanto o West Ham, no nervosismo, pouco criava, o Liverpool já controlava nos terços do campo mesmo sem finalizar. Nos acréscimos, os hammers ainda tentaram com Lanzini, mas o chute foi por cima do gol.

Poder ofensivo ajudou com mais uma vitória do Liverpool

Liverpool começou à frente após bola com Emre Can, que armou jogada e tocou para Salah, o egípcio rolou para Mané que pegou de primeira assustando Hart. O time da casa pouco chegava. Em um momento chave, aos 10, cruzamento da direita e a bola veio para Lanzini, que tocou na saída de Mignolet para diminuir o placar.

No entanto, a alegria durou muito pouco. No minuto seguinte, Firmino avançou e achou Oxlade-Chamberlain do lado direito. O camisa 21 bateu a primeira vez, obrigando Hart a defender mas no rebote Ox empurrou para as redes, fazendo 3 a 1. Pouco tempo depois o West Ham teve a chance de diminuir o marcador mais uma vez. Carroll ganhou no alto e rolou para Lanzini, desta vez o argentino errou o alvo. A chance da vez foi com Chicarito Hernandez, que desviou cruzamento de Lanzini. O cabeceio passou por cima da meta de Mignolet.

"Ox" comemorando o 3° do Liverpool (Foto: Divulgação/Liverpool)

O Liverpool seguiu abusando de contra ataques. Mais uma vez Roberto Firmino conduziu o time para a frente, agora o passe foi para Sadio Mané, que finalizou com perigo. Ataque logo foi respondido pelos anfitriões. Arnautovic cruzou para Chicarito, que tocou de cabeça para a meta de Mignolet.

Firmino seguiu infernizando a defesa adversária. O camisa 9 ganhou no alto de Obiang, livrou-se de dois zagueiros e entrou limpo, o toque de direita raspou a trave de Hart. Mais tranquilo perto dos 30 minutos, o time de Jurgen Klopp passou a controlar mais a posse de bola, apesar da pressa do West Ham. Tempo suficiente para mais uma jogada trabalhada. Mané recebeu no meio do campo, saiu de falta de Obiang e lançou para Salah, que do lado esquerdo bateu sem chances para Joe Hart.

O egípcio buscava o hat trick. O camisa 11 tentou de esquerda tirar de Hart, mas o goleiro se aproveitou do bom posicionamento e encaixou a bola. Milner teve a chance de ampliar o placar, mas preferiu finalizar a tocar de lado para Firmino. O camisa 7 do Liverpool tocou próximo da trave. Logo em seguida, Emre Can puxou mais um contra ataque, que desta vez deu para Firmino, o brasileiro puxou para dentro mas bateu por cima do gol. Solanke, que acabara de entrar, teve sua chance. O sub-20 inglês puxou a bola da defesa e bateu para o gol, passando pela direita de Joe Hart.