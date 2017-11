Bournemouth marca nos acréscimos, vence Newcastle e sai da zona de rebaixamento

O Bournemouth viajou até o norte da Inglaterra para enfrentar o Newcastle na tarde desse sábado (4) pela 11ª rodada da Premier League. Assim como na última vez que os Cherries visitaram o St James Park, o resultado foi a vitória, por 1 a 0, com gol nos acréscimos de Steve Cook. Na última vez que as equipes se enfrentaram em Newcastle pela Premier League, o time da costa sul também conseguiu a vitória, pelo placar de 3 a 1.

Com o resultado, o Bournemouth ocupa a 16ª colocação com 10 pontos, deixando a zona de rebaixamento (empurrando o Swansea em seu lugar), já o Newcastle é o 11º com 14 pontos. Na próxima rodada, que será daqui a duas semanas, o Bournemouth recebe o Huddersfield Town, enquanto os Magpies visitarão o Manchester United em Old Trafford.

O jogo começou favorável aos donos da casa e Asmir Begovic foi acionado logo aos seis minutos, após chute de Ritchie. O Bournemouth passou a pressionar nos minutos seguintes, mas esbarrava na defesa bem armada do time da casa, que voltou a ter boas iniciativas com Atsu e Richie, mas Cook e Begovic, davam a segurança necessária para os visitantes que tiveram chances com King e Wilson, mas Rob Elliott fez boas defesas para os Magpies, garantindo o zero no placar da primeira etapa.

A partida continuou equilibrada na segunda etapa e quando tudo parecia conspirara para um empate sem gols, eis que um dos destaques da primeira etapa defensivamente, se converteria no heroi, ofensivamente. Stevie Cook marcou após bela jogada de Defoe, aos 47 do segundo tempo, selando a terceira vitória dos Cherries na Premier League e a segunda fora de casa.

Com golaço de Van La Parra, Huddersfield vence o West Bromwich

Foto: Reprodução/Premier League

Após vir de derrota para o Liverpool, o Huddersfield Town recebeu o West Bromwich, que não vence na Premier League desde agosto, quando derrotou o Burnley pela segunda rodada e que vinha de derrota, a segunda consecutiva, diante do Manchester City. Os Terries marcaram o único gol da partida aos 44 da primeira etapa, com Van la Parra acertando belo chute, indefensável para Ben Foster.

Mesmo com um a menos desde os nove minutos do primeiro tempo, após expulsão de Schindler, os donos da casa souberam segurar a vantagem e chegaram aos 15 pontos, ocupando a 10ª colocação, enquanto o WBA é o 15º com 10 pontos, se aproximando da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o Huddersfield visita o Bournemouth no dia 18 de novembro, enquanto o West Brom recebe o Chelsea.