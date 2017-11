Jornal inglês aponta Gabriel Jesus como o atacante mais eficiente da história da Premier League

Foto: Catherine Ivill - AMA/Getty Images

Gabriel Jesus é o atacante mais letal da história da Premier League. Pelo menos é o que afirma o jornal Manchester Evening News, que levantou números sobre os atletas que passaram pela liga desde o ano de 1992, quando a fase moderna do futebol inglês começou.

De acordo com o periódico, Jesus tem uma ótima média no ataque do Manchester City: a cada 89,57 minutos, marca um gol. Tal estatística transforma o brasileiro em líder de eficiência numa lista de jogadores com mais de dez tentos na liga.

Dessa forma, Gabriel acaba ultrapassando nomes como Sergio Agüero, o maior goleador da história do City, e Thierry Henry, ídolo do Arsenal. O argentino balança as redes a cada 107 minutos, enquanto o aposentado francês marcou um gol a cada 121.

Além disso, vale lembrar que Gabriel Jesus está a mais de um ano invicto, jogando pela Seleção Brasileira e por clubes. A última partida que o atacante perdeu foi em 29 de outubro de 2016, contra o Santos, quando ainda vestia a camisa do Palmeiras.

Desde que chegou na Inglaterra, o brasileiro entrou em campo 27 vezes e marcou 16 gols, contando copas e liga nacionais e Uefa Champions League. É por isso que o jornal britânico avisa: "Se Jesus continuar com essa forma incrível, ele escreverá seu nome nos livros de história da Premier League".

Apesar de o Manchester City só voltar a campo no dia 18, quando visitará o Leicester City, Gabriel deve vestir a camisa da Seleção Brasileira para disputar amistosos contra o Japão e contra a Inglaterra, nas próximas sexta-feira (10) e terça-feira (14), respectivamente.

