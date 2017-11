Destaque no Chelsea, Morata desperta interesse do PSG

Álvaro Morata comemorando gol contra o Everton em jogo válido na PL (Foto:Getty Imagem)

Mesmo completando somente três meses em Londres, o centroavante Álvaro Morata, de 25 anos, vem fazendo um início temporada incrível pelo Chelsea na Premier League e Uefa Champions League. Porém, um dos clubes mais ricos do mundo, o Paris Saint Germain, pretende vender o centroavante uruguaio Edinson Cavani e contratar o espanhol para formar o trio de ataque com o brasileiro Neymar e o francês Kylian Mbappé.

A contratação de Morata foi uma grande comemoração para os torcedores do Blues, já que o técnico italiano Antonio Conte disse que não contaria mais com o hispano-brasileiro Diego Costa nos seus planos. Após longas conversas com o Real Madrid, o centroavante foi contratado por aproximadamente 65 milhões de libras esterlinas, sendo a maior contratação da temporada do clube. Em apenas 15 atuações o espanhol já marcou oito gols, fazendo jus ao dinheiro investido e a camisa número 9 do clube londrino.

Na França, após discussão entre Neymar e Edinson Cavani na Liga Francesa, o clube pretende vender o atacante uruguaio e deseja abrir os cofres pelo jovem atacante da seleção espanhola. O clube francês também deseja vender os meias Lucas Moura e Angel Di María para não receber punição da UEFA por conta do FairPlay financeiro. Também pode-se dizer que o técnico Unai Emery pretende reformular a sua equipe para conquistar a tão sonhada Liga dos Campeões.

Apesar do clube francês ter condições em investir dinheiro em um atacante como Álvaro Morata, o Chelsea por outro lado também tem condições de aumentar o salário do jogador e convencê-lo a permanecer na capita inglesa. O clube francês não teria tanta dificuldade em vender o segundo maior artilheiro da história do clube , já que o camisa 9 uruguaio foi especulado em times como Juventus-ITA e Everton-ING nas duas últimas temporadas.

Provavelmente deveremos ter uma grande disputa pelo atacante espanhol na janela de transferência de verão, podendo formar um novo trio de ataque na França ou a continuação de uma história do camisa 9 na terra da rainha, porém somente o espanhol decidirá o seu futuro.